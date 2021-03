Advokat for udrejst mor kritiserer kommune.

Advokat for udrejst mor forlanger undskyldning

En højgravid mors udrejse fra Danmark vakte i sommer bekymring i en sådan grad, at Slagelse Kommune gjorde alt for at få fat i hende.

Slagelse - 12. marts 2021 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det viser kommunens egen kortlægning af forløbet, som af kvindens advokat får kritik. Han mener, der skal falde en undskyldning, og overvejer grundlag for krav om erstatning. Da en ung mor i fjor flyttede til Polen, fordi Slagelse Kommune havde stillet hende en bortadoption i udsigt, var der tilsyneladende ingen grænser for, hvad kommunen ville gøre for at få hende hjem igen.

