Advokat får mere tid i det store skrotslag

Ud over krav om, at kommunen dømmes for ulovligt trods bindende forhåndstilsagn at have nægtet at udstede byggetilladelse til en 9-10 meter høj støjmur, så vil HJM også have gjort kommunen erstatningsansvarlig for de millionstore tab, som virksomheden har lidt, siden slutningen af 2018, hvor udskibning fra dens plads i inderhavnen i Korsør ikke har været tilladt. Erhvervsrådgiver Svend Flindt har oplyst, at den manglende udskibningsmulighed betyder, at HJM dagligt taber 200.000 kr. i omsætning. Sammenlagt kan tabet med andre ord nemt nå op på mellem 30 og 40 millioner, inden retssagen formentlig først om et par år er afgjort. Sagen kan også trække ud, fordi HJM har klaget over den manglende byggetilladelse til Byggeklageenheden i Nævnenes Hus i Viborg, hvor ventetider ofte tælles i år.