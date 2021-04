Advarselsskilte sættes op i dag - badestrande måles for PFOS-gift

Se billedserie Giftgrøften er atter fyldt med vand efter at være tømt for det stærkt PFOS-forurenede slam.

I dag torsdag tages vandprøver i Korsør Nor og bundprøver ved giftgrøften. Prøver tages også ved Korsørs badestrande for at finde ud af, hvor meget det årelange giftudslip fra brandskolen har bredt sig. Offentliggørelse af nye tilstandsrapporter for havmiljøet er udskudt grundet landbrugsforhandlinger.

Slagelse - 15. april 2021 kl. 06:23 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det opsugede slam fra grøften med det ekstremt høje indhold af PFOS-gift er blevet kørt ud gennem kolonihaveforeningen Rundingen, hvor det på parkeringspladsen foran brandskolen er omhældt til en stor tankvogn, der har kørt giftslammet til deponi i Jylland syd for Randers. Vandet fra oprensningen er kørt til RGS Nordic i Stigsnæs, hvor det afventer beslutning om rensning.

Den kommende tid skal nye vand-, bund- og jordprøver fastslå, hvor meget det årelange giftudslip har bredt sig. Og om yderligere oprensninger er nødvendige.

Advarselsskilte I dag sættes i alt ni advarselsskilte op rundt om Korsør Nor, hvor der af forsigtighedsgrunde advares mod kontakt med vandet ved badning og sopning. Advarslen er især møntet på børn, der påvirkes stærkere end voksne, hvis de udsættes for PFOS.

Bund- og vandprøver Vandprøver bliver i dag samtidig taget alle de ni steder, hvor der sættes skilte op ved Korsør Nor. Bundprøver tages i første fase kun ud for giftgrøften, der har udløb til Korsør Nor.

Prøverne tages af miljøplanlægger i kommunen, Martin Poulsen. Han oplyser, at han iført waders vil tage fire prøver fra bunden i en lige linje ud i noret fra grøften for at fastslå, om indholdet af PFOS falder i takt med, at bundprøver tages længere og længere væk fra grøften.

Offentliggørelse udskudt Badevandskvalitet er kommunens ansvar, mens det er Miljøstyrelsen der har ansvar for tilstanden i resten af det danske havmiljø. Her har kontorchef Jane Hansen tidligere oplyst til Sjællandske, at nye tilstandsrapporter - herunder indhold af PFOS - skulle blive offentliggjort i starten af 2021. Sjællandske har spurgt til de nye målinger fra Agersøsund, Storebælt og Korsør Nor.

Men kontorchefen oplyser nu, at offentliggørelsen af miljøtilstanden i de danske farvande er udskudt, indtil de igangværende politiske forhandlinger om landbrugets forhold er afsluttet.

Jane Hansen er ikke vendt tilbage med svar på, hvordan landbrugets forhold og de nye tilstandsrapporter om vandmiljøet hænger sammen.

Badevand måles Måske der alligevel kommer nyt om indholdet af PFOS, ikke bare i Korsør Nor, men også i Storebælt. For kommunen har besluttet også at måle for PFOS ved fire af Korsørs badestrande.

Der bliver også målt ved Stillinge Strand, der ifølge miljøplanlægger Martin Poulsen skal udgøre en baggrundsprøve, så man af de øvrige prøver kan se, om indholdet af PFOS stiger, jo nærmere man kommer udledningen fra brandskolen i Korsør Nor.

Grænse i badevand Giftekspert Philippe Grandjean oplyser til Sjællandske, at man plejer at sætte en grænse for indhold af PFOS i badevand 10 gange højere end de 2,2 nanogram pr. liter, der må være i drikkevand, hvis det ikke skal være sundhedsskadeligt.

- Man sætter ikke grænsen i badevand grundet risiko for skader på huden men på grund af det vand, man kan komme til at sluge, siger Philippe Grandjean.

I vandet i giftgrøften var der 9000 nanogram per liter.

Rent drikkevand Midt i alle PFOS-ulykkerne oplyser vandchef hos SK Forsyning, Jan Jørgensen, at borgerne i Korsør roligt kan drikke vandet fra vandhanen.

- Vi har nu fået taget syv prøver af vandet i Stubagerhuse-beholderen på brandskolen, der indeholder 2243 kubikmeter af Korsørs drikkevand.

Kun i den første prøve var der stoffer i familie med PFOS, mens de efterfølgende seks prøver var helt rene, siger Jan Jørgensen.

I den første prøve var der 2,1 ng/l PFOA, som er under drikkevandskriteret på 3 ng/l. Der blev også fundet PFNA på 1,5 ng/l, hvor der ikke er nogen tilgængelig grænseværdi.

