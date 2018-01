Se billedserie Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen talte tirsdag eftermiddag i Korsør til de udsendte soldater. Foto: Trine Hainer Madsen

Advarsel om trussel mod den enkelte danske soldat

Slagelse - 10. januar 2018 kl. 06:08 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) talte i på Flådestation om faren for intimidering og cyberspionage mod Forsvaret og den enkelte udsendte danske soldat ved Nato-missionen i Estland.

I morgen den 11. januar når støtteskibet »ESBERN SNARE« frem til Estland med sin last af 15 tunge kampkøretøjer fra Antvorskov Kaserne og deres mandskab. Og samme dag flyves de resterende af de 200 danske soldater fra lufthavnen i Roskilde til Estland som det danske bidrag til Natos markering af et fremskudt forsvar af Baltikum og Polen med deltagelse af i alt 4000 soldater.

- Vi skal vise sammenhold og solidaritet med de baltiske lande. Og vi skal sende et klart til signal til Rusland om, at vi står sammen med vores allierede og værner om Natos musketér-ed, sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen(V), da han tirsdag eftermiddag på dækket af »ESBEN SNARE« holdt tale for de udsendte soldater og deres pårørende. Han var sikker på, at der ville blive taget godt imod de danske styrker i Estland.

- Jeg ved, at esterne i dag er glade for Danmark og danskerne - og glæder sig til at tage imod jer i Tapa, hvor indbyggerne indtil videre har haft de britiske og franske soldater boende. Så I bliver taget godt imod i Estland, tør jeg godt love, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Forsvarsministeren noterede, at der venter de udsendte soldater som enkeltpersoner og Forsvaret generelt en trussel om intimidering og cyberspionage.

- Der er taget en lang række foranstaltninger for at beskytte jer og Forsvaret mod denne trussel. Men der lægges også et stort ansvar på jeres skuldre, når I i det daglige færdes uden for kaserne og på internettet, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Han slog fast, at det at være med til at sikre freden ved at være forberedt til krig er en af soldatens vigtigste opgaver.

Sluttelig takkede Claus Hjort Frederiksen de fremmødte pårørende for deres tapperhed

- I pårørende står med opgaven med at være tapre og sige farvel og på gensyn, når jeres kære rejser ud i verden. Det gælder ikke mindst jer familier med børn. I skal have stor tak for den tapperhed, I viser. Jeres opbakning gør soldaterne stærkere - og det gør Forsvaret stærkere, sagde Claus Hjort Frederiksen.