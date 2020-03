Et mystisk mand bankede på, og blev lukket ind, da han sagde, at han skulle tjekke vandet i husets køkken. Modelfoto: Ole Brandt

Advarsel om mystisk mands besøg

I et opslag på Facebook i den offentlige gruppe »Korsør lige nu« advarer Lene Holst Rasmussen med bopæl på Søskæret ved Korsør Lystskov om besøg af en mystisk mand.

Lene Holst Rasmussen skriver, at han tog skoene af og gik ud på badeværelset, hvorefter han undskyldte at være gået forkert og fortsatte til køkkenet.

Følte ubehag

Lene Holst Rasmussen fortsætter - »Min datter følte ubehag ved at overvåge ham, og gik ind på sit værelse. Herfra kunne hun høre ham tænde for vandet, som han lod løbe i fem-otte minutter. Herefter meddelte han, at han var færdig og gik igen«.