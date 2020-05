Biografchef for Panorama Slagelse, Kristoffer Gade, advarer om falsk SMS i omløb. Slet den med det samme, lyder det. Foto: Fleur Sativa

Advarer mod fupmagere: Slet denne SMS med det samme

I Panorama Slagelse er man blevet offer for fupmagere, der forsøger at slå plat på coronavirus og snyde biografgæster med falske SMS-beskeder. Enkelte har allerede fået stjålet kortoplysninger.

- Beskederne kommer ikke fra os. Vi er ikke afsender, og der er ikke gratis biografbilletter. Vi er simpelthen blevet offer for fupmagere, der forsøger at udnytte vores genåbning, fortæller Kristoffer Gade til Sjællandske.

Men selv om der er glæde over genåbningen efter mere end to måneders nedlukning, åbner Panorama Slagelse altså helt uden åbningstilbud.

Hvis man trykker på linket, der lover både gratis billetter og popcorn, risikerer man nemlig i stedet at få stjålet sine kortoplysninger, siger biografchef Kristoffer Gade.

Flere ramt af fupnummer

Politiet har tidligere været ude og advare mod både falske mails, hjemmesider og SMS'er, som forsøger at slå plat på coronavirus.

For eksempel har også Sundhedsstyrelsen på samme måde været udsat for falske SMS-beskeder, der forsøgte at få adgang til CPR-numre.

Her er politiets opfordring, at man som modtager generelt forholder sig kritisk, hvis man bliver bedt om at oplyse personlige oplysninger.

Som hovedregel skal du ikke logge ind steder, hvor du ikke normalt logger ind, oplyser politiet på deres hjemmeside.

Ifølge Kristoffer Gade er flere biografer ramt af fupnummeret.

- Der er nogen, der har set sit snit til at udnytte en alvorlig situation. Det er bare ikke okay, slår biografchefen fast.