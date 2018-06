Kastanjegården, der blev bygget om til flygtninge, påtænkes nu at blive taget i brug som midlertidigt døgntilbud.

Adresse til flygtninge ønskes anvendt som døgntilbud

Slagelse - 11. juni 2018 kl. 09:23 Af Anna E. Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprindeligt var tanken at bruge Kastanjegården i Rude til at huse flygtninge, da man etablerede 19 midlertidige boliger sidste år. Men siden juni sidste år har lokalerne stået tomme, da antallet af nyankomne flygtninge er blevet markant reduceret i mellemtiden.

Nu tyder meget på, at Slagelse Kommune vil tage lokalerne i brug som et midlertidigt døgntilbud for unge allerede fra efteråret 2018.

I hvert fald godkendte børne- og ungeudvalget, på deres seneste møde, en principbeslutning om »at opstarte en sag om midlertidig etablering af et døgntilbud i Rude«, for så vidt et budget samt en beskrivelse af de kommende beboere ligger klar til deres møde i august.

Indtil nu har administrationen i vidt omfang benyttet sig af opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark, men efter kritikken af stedet ramte forsiden af Sjællandske i november 2016, begyndte forvaltningen at overveje at etablere et eget kommunalt tilbud.

Tanken er, at det egentlige opholdssted skal ligge på den gamle skole i Havrebjerg, men da en ombygning af bygningen er nødvendig, forventer man først at kunne tage bygningen i brug i december 2019.

Ifølge administrationen er der dog behov for at starte et døgntilbud op før, og da Kastanjegården netop er blevet istandsat, er der kun behov for at rengøre og møblere lokalerne, inden de unge kan flytte ind.

Lokalerne og omgivelserne i Rude rummer ikke de samme muligheder som lokalerne i Havrebjerg - og derfor skal Kastanjegården kun bruges midlertidigt. Til gengæld bliver der mulighed for at indhente viden og erfaringer både i forhold til de ansatte og de anbragte, inden døgntilbuddet etableres i Havrebjerg.

På børne- og ungeudvalgets møde blev der lagt op til, at man snarest muligt afholder et informationsmøde i Rude.