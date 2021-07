Se billedserie Korsør er omgivet af store sommerhusområder - som her på Frølunde Fed. Korsør Erhvervsforening er klar til at søsætte et sommerhusudlejningsprojekt , så endnu flere kommer forbi Korsør og skaber liv og omsætning. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion.

Adresse fundet til sommerhusudlejning

Korsør Erhvervsforening er klar med lokal sommerhusudlejning for at skaffe mere liv til byen. Central adresse er fundet til et slags byens hus med nøgleudlevering og bykontor.

Slagelse - 10. juli 2021 kl. 08:03 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Om det er en fordel eller en ulempe, at Korsør Erhvervsforening søsætter et nyt projekt om lokal sommerhusudlejning i feriens absolutte højsæson, vil tiden vise.

Formand for Korsør Erhvervsforening Jacob Stryhn oplyser til Sjællandske, at en adresse er fundet i det centrale Korsør, hvorfra det er planen, at nøgleudlevering med mere skal foregå.

- Jeg vil ikke fortælle dig den præcise adresse, for først skal vi se, om der er nok interesse for det lokale udlejningsprojekt. Hvis der er, så er det planen, at vi deler adressen med Korsør Bykontor, siger Jacob Stryhn. Korsør Bykontor med Hans-Jørn Andersen som leder er rykket et stykke væk fra byen og ind i Korsør Kulturhus, efter apoteker Peder Harboe solgte den tidligere apotekerbygning på Kirkepladsen, hvor bykontoret havde lejet sig ind.

Informationsmøde Et informationsmøde om erhvervsforeningens lokale sommerhusudlejnings-projekt skal vise, om der blandt de mange ejere af sommerhuse i Korsør-området er stor nok interesse til at åbne det førnævnte lokale med nøgleudlevering og bykontor.

Informationsmødet med deltagelse af to udlejningseksperter finder sted fredag den 16. juli klokken 17-18 på Glasværket, Norvangen 3D, 1. sal, Korsør. Tilmelding kan ske via mail til: sommerhus@korsoererhvervsforening.dk

På landkortet Korsør Erhvervsforening ønsker med sommerhusudlejningen at sætte Korsør endnu mere på landkortet ved på den måde at trække flere besøgende til. Håbet er, at mange sommerhusejere kan se fordelen ved udlejning i de uger, hvor de ikke selv bruger huset.

- Man kan i 2021 tjene 42.700 kroner skattefrit om året, hvis man lejer sit sommerhus ud gennem et bureau. Vi hjælper også med at fastsætte lejeprisen, ligesom vi kan gennemgå huset og påpege forbedringer, som vil forhøje udlejningsprisen, siger Jacob Stryhn.

Han ser sommerhusudlejning som en række af fordele for Korsør-området, hvor der bliver skabt mere liv og omsætning med nye besøgende, ligesom mulige forbedringer i sommerhusene for at øge udlejningsprisen vil give arbejde til lokale håndværkere.

Erhvervsformanden påpeger også, at sommerhuse har bedst af at blive brugt frem for at stå ubrugt i lange perioder.

Se mere på www.korsoererhvervsforening.dk