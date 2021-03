Administration har gjort regning uden vært ifølge landsbyråd

Steen Olsen, formand for Eggeslevmagle Landsbyråd, undrer sig over, at hverken landsbyråd eller andre i byen er blevet hørt i forhold til mulig sammenlægning af valgsteder. Privatfoto

Mandag aften holder kommunes økonomiudvalg møde. Her skal medlemmerne blandt andet tage stilling til administrationens anbefaling til at slå valgområderne Eggeslevmagle og Skælskør Øst sammen. Men i Eggeslevmagle undrer man sig over slet ikke at være blevet hørt i sagen, hvilket nu har medført en indsigelse.

Slagelse - 14. marts 2021 kl. 11:28 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Mange kryds er blevet sat gennem tiden i Eggeslevmagle Forsamlingshus, når det politiske Danmark har opfordret landets borgere til at gøre deres pligt ved at stemme til for eksempel folketings- eller kommunalvalg. Det har været nemt og bekvemt for de for indeværende 536 lokale vælgere, men måske skal krydserne i fremtiden sættes et andet sted - altså i fysisk forstand.

Det mulige scenarie skrev Sjællandske om i avisens lørdagsudgave, hvor det fremgik, at administrationen i Slagelse Kommune med kommunaldirektøren i front har anbefalet, at vælgere i Eggeslevmagle i fremtiden, og i første omgang ved det kommende kommunalvalg tirsdag den 16. november, i stedet skal sætte deres kryds i hallen ved Eggeslevmagle Skole, der som valgsted er kendt som Skælskør Øst.

Anbefalingen er givet af administrationen til medlemmerne af økonomiudvalget, der mandag den 15. marts skal tage stilling til, om det nu også er en god idé eller ej.

Købt og solgt At sagen overhovedet er blevet til en sag, skyldes det faktum, at Eggeslevmagle Forsamlingshus for nylig er blevet både købt og solgt, og det har givet spekulationer om, hvorvidt stedet som valgsted kunne risikere at være i fare.

Og her er det, at Eggeslevmagle Landsbyråd har reageret på administrationens anbefaling om at »slå valgområderne Eggeslevmagle og Skælskør Øst sammen«.

- I Eggeslevmagle Landsbyråd er vi forundret over, at administrationen slet ikke har fundet anledning til at høre vores holdning til sagen, siger Steen Olsen, der er formand for rådet og desuden medlem af Slagelse Byråd.

Trist udvikling - Vi synes, at det strider meget imod de politiske tilkendegivelser om medinddragelse og medborgerpolitik og ikke mindst landdistriktspolitik i det hele taget, siger Steen Olsen, der har været i kontakt med den nuværende ejer af forsamlingshuset, som overfor Steen Olsen bekræfter, at heller ikke han har hørt fra Slagelse Kommune i forhold til for eksempel at leje sig ind i huset ved det kommende kommunalvalg.

Udover at undre sig over den manglende inddragelse, finder Steen Olsen, og landsbyrådet med ham, det også meget uheldigt og skadeligt for det lokale engagement og nærdemokrati, at lokalsamfundet ikke er levet hørt endsige involveret.

- Vi arbejder i øjeblikket på mange fronter på at fastholde og udvikle landsbyen og sognet for at holde fast i den lokale sammenhængskraft, og her hjælper det ikke at fjerne det lokale valgsted, siger Steen Olsen, der i regi af landsbyrådet allerede har været i kontakt med både menighedsråd og boldklub i Eggeslevmagle for at høre, om de eventuelt vil samarbejde om et muligt fremtidigt valgsted i landsbyen.

Eggeslevmagle Landsbyråd har som reaktion på den mulige sammenlægning af de to valgsteder reageret prompte ved at skrive en indsigelse vedrørende punkt 29 på økonomiudvalgets dagsorden, som netop omhandler anbefalingen, hvor der altså er blevet gjort regning uden vært ifølge selvsamme landsbyråd.