ALDI midlertidigt lukket - genåbner i nyt design

Slagelse - 30. januar 2018 kl. 20:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om ALDI-buikken på Ndr. Ringgade i Slagelse er ret ny - faktisk kun omkring et par år gammel i sin nuværende facon - så har kæden alligevel besluttet, at forretningen skal moderniseres. Der bliver tale om et helt nyt indretningskoncept, som ikke tidligere er set i ALDI-butikkerne i Danmark.

Hvordan det kommer til at se ud i praksis, kan man selv opleve, når butikken genåbner den 8. februar. Men vicedirektør i ALDI, Thomas Hedegaard Bang, oplyser, at den nye indretning »vil give kunderne en langt bedre butiksoplevelse med fokus på de friske kategorier - frugt & grønt, nybagt bake-off brød, frisk kød og kølevarer«.

Sjællandske var tirsdag formiddag kortvarigt forbi ALDI-forretningen, hvor håndværkere var i fuld gang med at forvandle butikken.

Det var her svært at forestille sig den færdige forretning, men nyt bliver det, at der kommer flere lag hylder op ad samtlige vægge og at belysningen også bliver en central del af designet.

En medarbejder fortalte Sjællandske, at man vil forsøge at give kunderne en helt ny indkøbsoplevelse ved at kombinere »det mere eksklusive element fra Irma med en discountbutik«.