Sofie Janning (S) kalder Jørn-Ole Didriksens (V) vedholdenhed i overvejelsen af et sagsanlæg for »spin«. Vi må videre, siger hun.

Send til din ven. X Artiklen: Ærekrænket politiker rasler fortsat med sablen - men beskyldes for spin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ærekrænket politiker rasler fortsat med sablen - men beskyldes for spin

Venstres Jørn-Ole Didriksen overvejer fortsat det videre forløb, herunder et sagsanlæg, efter han og flere udvalgskolleger i Slagelse Kommunes byråd er blevet »hængt ud« i sag om et numseklap. Hovedpersonen Sofie Janning (S) mener, at der alene er tale om politisk spin.

Slagelse - 04. december 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En sag om et klap bagi, som Socialdemokratiets gruppeformand, Sofie Janning, løftede sløret for i ikke bare én, men to radio- udsendelser i september og oktober, vil tilsyneladende ingen ende tage. I hvert fald overvejer en af de udvalgspolitikere, der efter eget udsagn er blevet hængt ud i æteren - og desuden senere kunne se sit navn nævnt i en artikel på netmediet VD Online som værende en af de mistænkte - det videre forløb.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Droppede først et sagsanlæg for sexisme-anklage: Nu rasler politiker igen med sablen 21. oktober 2020 kl. 07:00

Udvalgsmedlemmer undres over sexisme-anklage: Vi bemærkede ingenting 09. oktober 2020 kl. 14:00

Borgmester vidste besked om sexisme - men holdt oplysningen for sig selv 09. oktober 2020 kl. 07:00