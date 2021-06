Se billedserie Plan om 20 ældrevenlige rækkehuse i den lille skov overfor institutionen Troldebo på Skovvej kommer med i kommuneplanen.

Ældrevenlige huse i lille skov på Skovvej

Mens byggekongen Dannie Krogsgaard Rasmussen fik nej til fem nye parcelhusgrunde, så har politikerne nikket ja til 20 ældrevenlige rækkehuse på Skovvej. Mark langs Skovåsen og Korsør Lystskov undersøges som muligt nyt boligområde.

Som en af de sidste formelle beslutninger skal det siddende byråd vedtage en ny fireårig kommuneplan, inden vælgerne til november sammensætter et byråd til at bestemme de næste fire år.

Detaljer som blandt andet boligområder i den nye kommuneplan er på vej gennem den politiske proces med behandling i fagudvalg og sluttelig vedtagelse i byrådet.

Som tidligere nævnt i Sjællandske, anbefalede administrationen, at byggekongen Dannie Krogsgaard Rasmussen fik ja til at udlægge en af sine marker nord for Musholmparken til fem parcelhusgrunde - for som administrationen argumenterede »nye parcelhuse vil kunne placere sig ganske naturligt mellem eksisterende parcelhuse nord og syd for området.«

Men det blev til et enigt politisk nej, fordi nuværende parcelhuse vil miste herlighedsværdi i form af havudsigt. En udsigt der gennem flere år har stået en bitter strid om, og som under alle omstændigheder snart er væk, fordi Dannie Krogsgaard Rasmussen har etableret to brede plantebælter på marken med høje træer.

Venstres borgmesterkandidat Knud Vincents sagde ikke nej til de fem byggegrunde, fordi han ikke mente, at der kunne bygges det pågældende sted, men fordi bred politisk enighed om kommuneplanen er vigtig. Vincents noterede samtidig, at en kommuneplan efterfølgende kan ændres via et kommuneplantillæg, hvis der er politisk flertal.

Ja til rækkehuse Enighed var der også om at sige ja til grundejers ønske om at bygge 20 ældrevenlige rækkehuse i en nuværende lille skov over for daginstitutionen Troldebo på Skovvej, så området kommer derfor med i kommuneplanen som nyt boligområde.

Boliger langs skoven? For at søge at efterkomme den store efterspørgsel på nye boligområder bad politikerne i miljø, plan og landdistriktsudvalget kommunens administration undersøge mulighederne for at skabe nye boligområder på marken mellem Skovåsen og Korsør Lystskov.

Skovbyggelinjen Der findes en række undtagelsesbestemmelser fra Skovbyggelinjen (§ 17). Den er vedtaget for at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Skovbyggelinje gælder i en afstand af 300 meter fra skoven, hvor der i princippet ikke må bygges.