Byygning i skikkelse af den nye del af det tidligere Korsør Syghuse er klar til Korsør Hospice, ligesom 6,8 mio. kr. allerede er sat af på finansloven. Men hverken regionen og nu heller ikke Ældrerådet i kommunen synes, at et hospice i Korsør med udsigt til Storebælt er en god idé. Foto: Helge Wedel

Ældrerådet siger nej til hospice

Det er i den grad op ad bakke med bestræbelserne for at etablere et hospice i det tidligere Korsør Sygehus, selv om der på finansloven allerede er afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt i år og de kommende år. Regionen har indtil videre takket nej til at være med og henvist til, at der ikke mangler hospicepladser. Sagen drøftes dog igen på regionsrådsmødet mandag den 7. oktober.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her