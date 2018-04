Ældreområde på vej mod millionminus: Dårligt arbejdsmiljø får skylden

Det ses nu i skikkelse af et merforbrug på ældreområdet - helt nøjagtigt på samlet 12 millioner kroner - der ved årets udgang kan blive til et decideret minus, hvis ikke der rettes op og tilpasses.

Merforbruget i netop hjemme- og sygeplejen samt vikarteamet, som er overført fra 2017, tegner sig for 6,492 millioner kroner. Og ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) er det ikke om et par måneder, tyren skal tages ved hornene, men nu.

- Det er jo en arv fra tidligere, som bare skal løses. De penge kunne vi have brugt til noget andet, og det er klart, at de 12 millioner må vi forvente som underskud ved udgangen af året, hvis ikke vi gør noget nu, siger borgmesteren, der ærgres over merforbruget.

- Så dette er jo en understregning af, at arbejdsmiljøet ikke er så godt, som det kunne og burde være. For at sige det mildt, siger borgmesteren, som fortæller, at merforbruget netop - og blandt andet - skyldes brugen af vikarer, der afløser for eksempel sygdomsramt personale.