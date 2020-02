Søstrene Mette (tv.), Birgitte og Julie (th.) Roelsgaard -og nu også en tidligere ansat- har rettet kritik af plejecentret Blomstergården. Centerchef for Sundhed og Ældre genkender den dog ikke. Foto: Thomas Olsen

Ældrechef reagerer på kritik: Farlige forhold skal altid indberettes

Hvis en tidligere ansat har oplevet situationer, der kunne være farlige, burde det være blevet indberettet. Det siger centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, som i øvrigt ikke genkender kritikken af Blomstergården.

Personalet følger nøje en ernæringsindsats, ufaglærte vikarer bruges kun sjældent og sengetider aftales i samarbejde med hver enkelt beboer.

Det fastslår centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, efter tre søstre og nu også en tidligere ansat er stået frem med kritik af plejecentret Blomstergården.

Kritikken opstår, efter 88-årige Andreas Roelsgaard sidste år døde på en af plejecentrets midlertidige pladser efter bare 16 dage. Forholdene er ikke i orden og direkte farlige, lyder det.

For eksempel frygtede en tidligere ansat dagligt, at de dårlige forhold ville koste beboere livet før tid. Som de tre søstre altså mener er tilfældet med deres far, nu afdøde Andreas Roelsgaard.

Men hvis der har været situationer, der kunne være farlige, burde de være indberettet som en utilsigtet hændelse. Det siger Charlotte Kaaber, som samtidig understreger, at hun ikke genkender kritikken.

Har indberetningspligt En tidligere ansat fortæller blandt andet, at hun ofte oplevede, at medicin kun delvist eller slet ikke blev givet.

"Hvis hun ikke har videregivet informationen, så kan vi jo heller ikke lære af fejlen. Vi skal jo vide, at det sker, før vi kan gøre noget ved det."

- centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber - Her har hun jo indberetningspligt. For hvis hun ikke har videregivet informationen, så kan vi jo heller ikke lære af fejlen. Vi skal jo vide, at det sker, før vi kan gøre noget ved det, fortæller centerchefen.

Hun understreger samtidig, at personalet har rig mulighed for at orientere sig om beboerne. Foruden et IT-system, hvor væske- og madindtag blandt andet dokumenteres, hænger der også et fysisk skema på plejecentret, siger hun.

Det er imidlertid kun, når beboerne ved indflytning »screenes« for at tilrettelægge en ernæringsindsats, at væske- og madindtag dokumenteres dagligt. Efter tre dage dokumenteres dette derfor kun ved afvigelser.

Personalet har selv ansvar Hvordan personalet er opmærksomme på eventuelle afvigelser, har de dog selv ansvaret for:

- Så kan de jo for eksempel sætte streger på et papir, eller hvad de finder nemmest, fortæller Charlotte Kaaber.

Selv om der ikke er noget krav om, at medarbejdere på landets midlertidige pladser skal have en bestemt uddannelse, forsikrer centerchefen samtidig, at Slagelse Kommune altid ansætter fagligt kvalificeret personale. Kun enkelte gange bruges der ufaglærte vikarer - og det er altid sygeplejerskestuderende, har hun tidligere understreget.

Efter en tidligere ansat fortæller det modsatte, erkender Charlotte Kaaber imidlertid, at personale uden nogen erfaring »i enkelte tilfælde bruges som vikarer«:

- Det er nogle, som har lyst til at afprøve arbejdet i plejesektoren, og de kommer altid først til en vurderende samtale, ligesom der løbende bliver foretaget opfølgninger af dem, forklarer centerchefen.

Mangel på ressourcer Desuden fortæller Charlotte Kaaber, at det er nødvendigt på grund af de fastsatte normeringer og manglen på ressourcer, at plejepersonalet selv skal klare de praktiske opgaver som rengøring og madlavning.

- Vi kunne også ansætte folk til at gøre rent, men så har vi det mindre personale til at passe beboerne, og det går jo ikke, siger hun.

Det er dog ikke kutyme at lægge beboere i seng allerede klokken 19 Slet ikke, hvis der er tale om beboere, som har godt af at være i bevægelse, understreger Kaaber.

- Men hvis en borger ønsker at blive lagt i seng klokken 19, vejer selvbestemmelsesretten tungere end den faglige vurdering, fortæller cemterchefen.

Charlotte Kaaber afviser, at der nogensinde vil være tale om, at det er »nødvendigt« at lægge borgere tidligt i seng på grund af personalemangel. Der vil altid være mindst to til stede, hvis tunge beboere skal flyttes.

Hvorfor ansatte fortæller, at de ikke har fået oplæring i IT-systemet kan centerchefen ikke svare på.

