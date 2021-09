De forskellige politikere kunne godt blive enige om, at ældreområdet er vigtigt at prioritere. Foto: Anders Ole Olsen

Ældre var i fokus på vælgermøde

Torsdag eftermiddag afholdte Ældre Sagen vælgermøde i Det Røde Pakhus i Skælskør. Her var de fremmødte politikere enige om, at ældreområdet er vigtigt, men hvordan, det skal løftes, var der forskellig holdning til.

24. september 2021

Da Ældre Sagen torsdag eftermiddag havde inviteret til vælgermøde med fokus på ældreområdet, var der én ting, alle de fremmødte politikere kunne blive enige om. For alle politikere er ældreområdet vigtigt, og kommunens ældste borgere skal sikres god behandling.

Selvom alle ytrede holdninger til vigtigheden af fokus på ældre, var der - selvfølgelig - forskellig holdning til, hvordan man sikrer sig de bedste vilkår for de ældre.

Overordnet var tre emner på bordet til vælgermødet, hvor Carsten Lysdal, tidligere redaktør og nu nyhedschef i Sjællandske Medier, var ordstyrer: Ældrepleje, demens og ældreboliger. Vælgermødet blev afholdt i Det Røde Pakhus ved havnen i Skælskør.

De deltog i Ældre Sagens vælgermøde Ali Yavuz, Socialdemokratiet

Troels Brandt, Radikale Venstre

Troels Christiansen, Det Konservative Folkeparti

Thomas Vesth, Nye Borgerlige

Helle Dalsgaard, SF

Marcus Danielsson, Liberal Alliance

Palle Kristiansen, Dansk Folkeparti

Knud Vincents, Venstre

Johnny Gregersen, Enhedslisten

Privatisering eller ej Én ting, der adskiller partierne, er holdning til, om private aktører har en rolle at spille i forhold til kommunens håndtering af ældre.

Hos blandt andet Liberal Alliance ser man gerne ind i, hvordan private aktører kan understøtte ældreplejen og udbyde eksempelvis plejehjemspladser.

- Vi skal se på, hvordan vi får flere friplejehjem og flere private aktører, der kommer til vores kommune og slår sig ned, lød det fra Marcus Danielsson fra Liberal Alliance.

Det affødte senere hen en kommentar fra Enhedslistens Johnny Gregersen, der sad få pladser fra Marcus Danielsson ved bordet, men er placeret langt væk fra ham på den politiske fløj.

- Vi er alle sammen enige om, at vi skal have bedre forhold til de ældre, men der er en fundamental forskel på løsning hos partierne - de liberale mener, det er lettere, hvis de private tager sig af de ældre. Det er der nogle grelle eksempler på: Private, der tager det ansvar på sig, indtil de går konkurs, og så er det det offentlige, der rydder op, lød det fra Johnny Gregersen, som tilføjede:

- Jeg har endnu ikke fået at vide, hvorfor det skulle være billigere og bedre at lave en privat løsning. En privat løsning kræver profit, men vi kan lige så godt løse det selv.

Til det svarede Marcus Danielsson:

- Det gode ved det private er, at man kan holde dem op på deres fejl. Hvis det offentlige fejler, er der tæt på ingen konsekvenser, men hvis det private fejler kan man opsige samarbejdet. Det rager mig, om de så får profit, så længe de ældre bliver behandlet ordentligt, så er jeg glad, sagde han, hvilket medførte en af aftenens sjældne klapsalver fra salen.

Originaler Knud Vincents fra Venstre italesatte også et ønske om flere friplejehjem, og fra Nye Borgerliges Thomas Vesth lød det:

- Helt overordnet er vi originaler hele vejen rundt. Vi prøver at passe alle ned i et regneark, og det er det, der kvæler ældreplejen. Når man er original, skal man også have lov til at vælge frit. Selvfølgelig skal politikerne ikke blande sig i alt muligt, sagde han.

Fra Troels Christensen fra Det Konservative Folkeparti var der også fokus på, at det private kan bidrage positivt på ældreområdet - blandt andet i forhold til ældreboliger.

- Vi skal finde de gode steder (at bygge ældreboliger, red.), og så har jeg sandelig ikke noget imod, at det er private, der tager over, det kan det kun bliver bedre af, sagde han.

Bedre hjemmepleje I Sjællandske kunne man onsdag læse, at der fra 2010 til 2020 er sket en stigning i antallet af de timers hjælp, de borgere, der får visiteret hjemmepleje, får. Alligevel var der fra politisk side fokus på, at hjemmeplejen kan forbedres på mange områder.

Det italesatte Ali Yavuz fra Socialdemokratiet, der allerede sidder i byrådet og er formand for forebyggelses- og seniorudvalget.

- Den her problemstilling gælder i hele landet: Vi mangler hænder. Derfor bliver vi nødt til at kigge på at passe bedre på de eksisterende medarbejdere og gøre det mere attraktivt at tiltrække flere hænder, sagde han.

Helle Dalsgaard fra SF bragte sine egne erfaringer i spil, da der blev snakket om ældreplejen. Hendes mor på 95 år døde for få uger siden, og derfor har hun for nyligt haft emnet inde på livet.

- Jeg er så imponeret over de fantastiske SOSU-assistenter, der har været i hendes hjem. De har haft hjertet med på arbejde. Men jeg har også set, hvor svært det er for dem at håndtere deres virkelighed, at alt er delt op i minutter, og der er ikke taget højde for hændelser, der er uforudsete, sagde hun. Artiklen fortsætter under billedet...

Der var blandt andet fokus på hjemmepleje, ældrepleje, ældreboliger, demens og privatisering på området på vælgermødet. Foto: Anders Ole Olsen.

Handler om prioriteter På ordstyrer Carsten Lysdals spørgsmål om, hvor pengene til bedre ældrepleje skal komme fra, lød det fra flere, at det handler om politiske prioriteringer. Desuden blev politikerne spurgt, om kommunen kan leve op til de krav, et stigende antal ældre stiller.

Fra Dansk Folkepartis Palle Kristiansen lød det:

- Det korte svar er, at det skal vi. Vi kan ikke være andet bekendt, sagde han, og tilføjede i forbindelse med, hvordan det økonomisk skal hænge sammen:

- Vi synes lige nu, det er uansvarligt at bygge løs med de priser, der er. Derfor vil vi holde inde med byggeri og i stedet bruge penge på højere serviceniveau.

Flere får demens Da aftenens andet overordnede emne kom på bordet, blev politikerne først præsenteret for den udvikling, at flere og flere får demens, og at det altså tyder på at blive en større udfordring i fremtiden.

Til det kom Troels Brandt fra Radikale Venstre med to fokuspunkter:

- Man skal også tænke på, hvordan familien får behandling, sagde han, og tilføjede derudover:

- Vi skal lade fagpersoner sikre, at de med deres viden er i stand til at håndtere det.

Både det faktum, at de pårørende skal tages hånd om, og at der skal mere viden til om emnet, var der flere, som var enige i.

Fra Konservative Troels Christensen lød det, at det er »næsten et fuldtidsarbejde« at være pårørende til en dement, og fra LA's Marcus Danielsson lød det:

- Jeg tror, det er vigtigt at sige, at når man stiller op til byrådet som politiker, har man ikke alle svarene. Det er noget, der skal komme sammen med borgerne. Det her er enormt komplekst.

Seniorboliger i Skælskør Det tredje tema for vælgermødet var ældreboliger. Her blev der helt konkret snakket om ældreboliger i Skælskør og behovet for samme.

- Vi mangler det (ældreboliger, red.) i Skælskør. Det er der behov for. Også for at få frigivet nogle af de store boliger, de ældre bor i nu. Vi har brug for børnefamilierne, der kan »fitte« ind i de her boliger, sagde Venstres borgmesterkandidat, Knud Vincents.

I forbindelse med emnet ældreboliger i Skælskør, var der et indslag fra Jørgen Lindhardt, der også stiller op til kommunalvalget for Socialdemokratiet, og som tidligere var en del af byrådet i Skælskør Kommune inden kommunesammenlægningen i 2007. Han opfordrede alle interesserede i »at arbejde med at få etableret et seniorfællesskab« i Skælskør at henvende sig til ham efter mødet. Han fortalte efterfølgende Sjællandske, at fire henvendte sig, og at han vil forsøge at gå videre med projektet.

Aftenen sluttede med en stor tak fra Ældre Sagens formand, Mogens Johansen.