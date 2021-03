Se billedserie Der er mange, der håber, at denne information snart kan fjernes fra Alliancehavens indgang. Foto: Per Vagnsø

Ældre savner alt det sjove

Slagelse - 21. marts 2021 kl. 12:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Sjov motion, biografklub, spisegrupper, sangkor, stigegolf, erindringsbal, krolf, boldcasino, boccia og petanque.

Alt dette og mere til plejer Slagelse Kommunens aktivitetskonsulent, Bente Würtz Nørgaard, at have gang i for de ældre sammen med en masse frivillige hjælpere. I den sidste, lange tid har der ikke været gang i nogen som helst, og ifølge aktivitetskonsulenten er det noget, der i dén grad går de ældre på.

- Selv om jeg arbejder hjemme, er jeg jævnligt nede i Alliancehaven, og jeg bliver spurgt: Kommer I ikke snart og træner os igen?«. De oplever både tomhed og ensomhed. Det er svært for de ældre, og mange af dem har børn, der bor langt væk, konstaterer Bente Würtz Nørgaard.

- De ældre er mega sårbare. Jeg har hørt sætningen: »Det her liv gider jeg ikke leve«, og jeg kan se det i deres øjne. De er kede af det, siger Bente Würtz Nørgaard.

Nu håber hun, at det snart lysner på mere end én måde. I næste måned bliver der spillemands-arrangementer på flere plejecentre - i store lokaler med god afstand - og i næste uge begynder oplæringen af nye cykelpiloter til at køre rickshawture med én passager ad gangen.

- Der er ingen tvivl om, at der nu opstår et kæmpe behov for at komme ud og opleve verden, så vi speeder op i alt, hvad vi kan få lov til. De har levet isoleret på centrene, men de ældre skal vide, at vi savner dem lige så meget, som de savner os, fastslår Bente Würtz Nørgaard.

På Plejecentret Antvorskov mener leder Pernille Rolsted, at det på mange måder er lykkedes at gennemføre arrangementer til trods for corona-restriktionerne.

Plejecentret har indført tirsdags-middage i stedet for fester og busture ud i det blå, ofte flere gange om ugen. Bankospil gennemføres også, men alt foregår i de samme »bobler« - grupper på fem personer med god afstand.

- Her foregår noget hver dag. Vi har virkelig prøvet at gøre, hvad vi kan for at komme ensomhed til livs, men her er da ikke det samme liv, som når pårørende kan være med til arrangementerne. Der er ikke så meget gang i den, men til gengæld er der nogle beboere, der trives rigtig godt med, at tingene foregår i mindre grupper, og nogle af de ting, vi har lært af corona, vil vi fortsætte med, fortæller Pernille Rolsted.