Plejehjemsbeboer smittet

Slagelse - 17. marts 2020 kl. 06:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ældre mand er i weekenden blevet testet positiv for corona på Plejecenter Antvorskov.

Ældrechef i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, fortæller, at manden var indlagt på sygehuset hele sidste uge.

Fredag vendte han så tilbage til sin lejlighed, men efter blot en enkelt dag her blev han igen dårlig og blev indlagt på sygehuset.

Her blev han så konstateret positiv for corona og har siden været indlagt.

- Manden har kun opholdt sig i sin lejlighed den ene dag mellem de to indlæggelser, og har ikke været i kontakt med andre beboere. Derfor mener vi ikke, at han kan have smittet andre beboere på plejecentret, siger Charlotte Kaaber.

Ældrechefen understreger, at man følger alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men hun mener ikke, at der er grund til at sætte det personale, som har plejet manden i hans lejlighed, i karantæne.

- De har kun plejet ham en enkelt dag, og har taget de nødvendige hygiejniske hensyn, siger Charlotte Kaaber.

På spørgsmålet om manden eventuelt allerede kan have haft corona i sidste uge, hvor han var indlagt på sygehuset, siger Charlotte Kaaber, at hun går ud fra, at man i så fald ville have konstateret det på sygehuset.