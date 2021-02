Ældre mand fik afvist tricktyv på spil for anden gang

Ældre par på Fjordvænget mener, at de torsdag blev opsøgt af samme kvinde, som for et par uger siden var involveret i tricktyveri i Slagelse. Hjemmepleje advaret.

- Jeg er jeres nye nabo. Vil I have noget kage, sagde kvinden med en accent, som manden bedømte til at være østeuropæisk.

Manden var dog ikke meget for at lukke hende ind.

- Jeg havde jo læst i Sjællandske om tricktyveriet på H. P. Hansens Plads i Slagelse, hvor en kvinde mistede 10.000 kroner og smykker for et tilsvarende beløb. Ud fra beskrivelsen er jeg ret sikker på, at det må være samme person, der har været på spil hos os, siger manden, der derfor sørgede for, at kvinden kun lige fik foden indenfor i lejligheden.