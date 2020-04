Se billedserie Pia Kupiec og Knud Rasmussen hyggede om beboerne på Antvorskov Plejecenter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ældre fik gratis koncert

Slagelse - 08. april 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er i dag et vejr et soooolskinsvejr...«. Sådan indledte musiker Knud »Agersø« Rasmussen en lille udendørskoncert på Antvorskov Plejecenter tirsdag formiddag klokken 10.30. Og netop den sang var særdeles velvalgt, ikke mindst vejret taget i betragtning.

Med sig havde Knud også sin trofaste harmonika og en mikrofon - og så havde han selskab af frisør/musiker Pia Kupiec, som ligeledes sang en række gode, gamle sange - for eksempel »De nære ting«.

Faktisk var det Pia Kupiec, som selv havde tilbudt, at hun og Knud kunne komme ud til plejecentret for at give beboerne en opløftende, musikalsk hilsen i en svær tid.

- Jeg oplever ikke, at beboerne er bange. Der er nogle, som er bekymrede, og så er der nogen, som slet ikke forstår, hvad det handler om, siger plejecenterforstander Pernille Rolsted til Sjællandske og tilføjer:

- Jeg oplever mere, at beboerne bliver lidt ensomme. Der plejer jo at foregå noget herude hver dag, og nu foregår der ikke noget, efter at vi mere eller mindre har isoleret os efter det første corona-tilfælde. Beboerne savner fællesskabet, og de savner naturligvis deres pårørende, siger hun.

Status på plejecentret tirsdag formiddag er, at i alt tre ansatte er testet positiv for coronavirus.

- De har det alle fint, men må jo ikke komme ud, før de har været symptomfri i 48 timer, forklarer Pernille Rolsted.

Indtil videre er 25 ansatte på plejecentret blevet testet, hvilket svarer til en fjerdedel - og heraf er tre testet positive.

Der er også flere beboere, som er testet positive.

- Nogle er indlagt, nogle er hjemme og vi har også en, som er raskmeldt, siger forstanderen.

Netop fordi coronasmitten har været og er så tæt på Antvorskov, har personalet indført strenge restriktioner - herunder sløjfet alle besøg.

- Vi gør meget ud af at overholde alle retningslinjer - ikke mindst for beboernes skyld, så jeg holder nøje øje med, at vi ikke bliver for mange samlet, siger Rolsted.

Det betød blandt andet, at der kun var 10 beboere, der kunne høre koncerten, som dog blev delt i to afdelinger af 30 minutter, således at 10 nye beboere kunne høre anden del.

Så selv om der i sagens natur ikke var fyldt op til koncerten, så den absolut ud til at bekomme beboerne vel.

- Det betyder SÅ meget. Knud er jo i forvejen fast musiker på plejehjemmet, hvor han kommer hver onsdag - og Pia er vores frisør, så beboerne kender de to i forvejen.

Og så spiller de jo lige præcis de sange, som beboerne kender og elsker, konstaterer hun.