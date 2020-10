Ældre dame i kørestol faldt ned af trappe

Der var dog ikke tale om noget ulykkestilfælde på rådhuset, men om en ældre kvinde, der var faldet ned af en trappe, efter at have været til konsultation hos tandlægerne Karen Hald Pedersen og Claus Arnholdt, Rådhuspladsen 9.

Ifølge en ambulanceredder på stedet havde kvinden slået hovedet slemt. Flere ambulancer blev tilkaldt for at få hende ud af trappeopgangen og videre til sygehuset.

Sjællandske mødte den pågældende flextrafik-chauffør kort efter hændelsen. Her var han sammen med en anden chauffør, der forklarede, at kollegaen var gået i chok efter at have set den ældre kvinde falde ned af trapperne.