Ældre borgere snydes på stribe af falske hjemmehjælpere

Onsdag omkring klokken 18.00 bankede det på døren hos en 78-årig kvinde, der bor på Hvedevænget i Næstved.

Udenfor stod to kvinder, som udgav sig for at komme fra den kommunale hjemmepleje, og kvinden lukkede dem derfor ind. Det med hjemmeplejen var dog kun et påskud for at komme ind, for de to kvinder forsvandt hurtigt – desværre også med et kontant beløb, som de havde stjålet fra den 78-årige.

Signalementet er sparsomt: Den ene beskrives som spinkel af bygning, brun i huden, og hun havde en hvid kasket og blå dunjakke på.

En 87-årig kvinde fra Karise var tidligere på ugen – tirsdag klokken 17.15 – ude for noget af det samme - rettere at en ukendt kvinde kom ind i hendes lejlighed på Snedkervej i Slagelse, hvor det lykkedes kvinden at stjæle flere guldsmykker fra den 87-årige.

Tyven beskrives her som lys i huden, hun talte dansk med accent og havde en grå/hvid jakke med hætte på.

Politiet opfordrer til, at man er ekstra opmærksom på, hvem man reelt lukker ind på sin bopæl – og hvis der er ældre eller skrøbelige familiemedlemmer, så tal med dem om, at de skal sikre sig legitimationskort fra ukendte, der påstår, de skal hjælpe med pleje, tjekke installationer eller læse målere af.