Se billedserie Formand for Ældre Sagen i Skælskør, Henning Petersen, vil gerne slå et slag for behandlingen af vores ældre, der bør have samme positive særbehandling som børn. Foto: Solveig Hansen

Ældre bør have samme positive fokus og behandling som børn

Mange af os kan en dag se frem til igen at blive afhængige af andre, som da vi var børn, men hvor barndommen forhåbentlig var tryg og uproblematisk - hvordan er udsigterne så for alderdommen? Ikke gode ifølge formand for Ældre Sagen i Skælskør, Henning Petersen.

Slagelse - 27. marts 2021 kl. 10:08 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

90-årige Hans Aage Hansen flyttede i november 2020 ind på plejecenteret Blomstergården i Slagelse. Blomster skal man ganske vist kigge langt efter, og helst ville han være blevet i Skælskør, hvor han har levet sit liv, har sin familie og sine venner gennem et langt liv.

Men Skælskør Plejecenter havde ingen ledige lejligheder, og tilværelsen var blevet for usikker til, at Hans Aage Hansen kunne blive boende i sin lejlighed i Rådmandshaven. Så på trods af et ifølge loven frit valg, var der ikke noget valg for Hans Aage Andersen.

Slagelse var derfor næste stop og formodentlig det sidste, da Hans Aage Hansen i efteråret blev udskrevet fra sygehuset i Slagelse efter endnu et fald.

For de jævnaldrende kammerater fra sejlklubben og logen i Skælskør er Slagelse langt væk, og ja, så kom corona tilbage, der gjorde enhver gæst på plejecentret uvelkommen.

- På en måned oplevede vi, hvordan Hans Aage Hansen synede hen, og fra at kunne gå selv, skulle han pludselig løftes omkring med en lift, fortæller Henning Petersen. Han er kæreste til Trine Molter, hvis far er Hans Aage Hansen, og derudover er han formand for Ældre Sagen Skælskør.

- Der var jo ikke andet at gøre end at sige ja tak til tilbuddet om en lejlighed på Blomstergården, for det var ikke forsvarligt, at Hans Aage skulle tilbage til sin lejlighed i Rådmandshaven, siger Henning Petersen.

Genoptræning blev afvist, da det blev vurderet, at Hans Aage Hansen allerede var for svagelig, og den tidligere leder af elværkstedet i SEAS på Stigsnæs, fra midten af 60´erne og frem til elværket lukkede, måtte tage til takke.

Alle syner hen - Hvis mennesker bare bliver lukket ind i et rum, hvor de får lov at sidde alene, så er der ikke noget at sige til, at de syner hen. Det vil alle gøre, siger Henning Petersen. Hans ærinde er ikke specifikt at hænge Blomstergården ud, men at sætte fokus på vores behandling af ældre mennesker, der ikke længere selv kan tale deres sag.

- Det er mennesker, som vi har med at gøre, og det er ikke nok bare at sige, at »vi gør det så godt, vi kan«, siger Henning Petersen. Han drager parallel til erhvervslivet, som han selv i flere år har været en del af, og hvor det heller ikke er nok, at undskylde en forsinket levering med et »vi gør det så godt, vi kan.

- Undskyldningerne står i kø: Så mangler der personale, så er der sygdom, så skal der afvikles ferie, så er der corona. Det er simpelthen ikke værdigt, og vi bliver nødt til at turde tale åbent om det, og det er for dårligt, at det skal være medierne, der hver gang skal finde ud af og dokumentere, at forholdene er så dårlige, som de faktisk er, siger Henning Petersen.

Hvor er tilsynet? Han refererer til TV 2´s dokumentar, »Plejehjemmene bag facaden« fra sommeren 2020, hvor skjulte optagelser viser et liv som ældre, hvor værdigheden for længst er forsvundet. Selv har Henning Petersen også masser af eksempler på såkladte utilsigtede hændelser i relation til Hans Aage Hansen bekendtskab med systemet, og hver gang har han undrende spurgt sig selv; Hvem passer egentlig på de ældre?

- Vi er virkelig bekymret for, om Hans Aage får den opmærksomhed, han skal have, og den manglende sociale kontakt under corona har taget al livsmod og livskraft ud af ham, siger Henning Petersen. Kun datteren Trine har fået lov at besøge ham, og det i en periode i et udendørs telt iført værnemidler fra top til tå og adskilt af et stort stykke plexiglas og tre meters afstand.

- Lejligheden er jo hans egen, hvor han har betalt indskud og hver måned betaler husleje, og alligevel har han ingen medbestemmelsesret, siger Henning Petersen.

Men et er de forandrede vilkår under corona. Noget andet er det generelle billede ifølge Henning Petersen, der undrer sig over den forskelsbehandling, der sker i forhold til for eksempel børn og gamle.

Forskelsbehandling - Prøv bare at se forskellen på at komme ind i en børnehave og på et plejecenter. I børnehaven er der farver, tegninger på væggene, aktiviteter dagen lang, og ingen kan slippe for at blive trukket med ind i et inkluderende fællesskab, siger Henning Petersen.

- Hvorfor laver de ikke et voliere, et akvarium, en blomsterhave eller en fold med geder, spørger Henning Petersen, der undrer sig over den kontrast der er imellem alt det, vi gør for vores børn, og det lidt vi gør for vores ældre, der til nød har et fjernsyn kørende eller en robot med store øjne, som de kan kramme.

- Der er ikke noget at sige til, at de bliver indesluttede og passive, når vi behandler dem, som vi gør, siger Henning Petersen.

På vej Selv fylder Henning Petersen efter påske 72 år, og en dag bliver han selv en af de ældre.

- Vi har lovet hinanden at passe på hinanden, siger Henning Petersen med tanke på sin kæreste Trine.

- Hvis man har nogle økonomiske midler, så er der jo de private plejehjem, men det burde ikke være nødvendigt, når vi bryster os af at leve i et velfærdssamfund, siger Henning Petersen. Han understreger, at de ældre jo allerede selv betaler for det meste - lige fra indskud, husleje, mad og pleje - og det med en folkepension på kun 6.500 kroner om måneden med mulighed for et tilsvarende tillæg afhængig af formue.

- De ældre bliver behandlet som fredsløse, og det virker som om, at det mest af alt handler om at placere dem et sted, give dem nogle piller og så vente på, at de forsvinder, siger Henning Petersen, der håber, at han med Ældre Sagen i ryggen kan være med til at ændre på de eksisterende forhold.