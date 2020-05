Ægteparret Katja og Flemming har indsamlet 420 kilo skrald: Nu takkes de fra uventet kant

På få uger har Katja Sjelle sammen med sin mand, Flemming Sjelle, samlet næsten et halvt ton skrald op fra naturen i og omkring Skælskør. Og de er slet ikke færdige endnu. Privatfoto.

Forargelsen over andres henkastede affald har fået ægteparret Katja og Flemming Sjelle til selv at tage affære og samle det op. Nu får de et weekendophold på den lokale campingplads som tak.

Slagelse - 01. maj 2020

Måske har du set det. Affaldet, der ofte vrider sig langs vejkanten eller tager bo i busken. Det har 57-årige Katja Sjelle og hendes mand, 60-årige Flemming Sjelle, i hvert fald.

Derfor har ægteparret, der bor i Skælskør, sat sig for en misson: At samle det op.

Og den mission er indtil videre lykkedes godt. Siden de i februar begyndte at veje og tælle alt lige fra coladåser til cigaretskodder, har de nemlig indsamlet cirka 420 kilo skrald.

- De sidste tre uger alene har vi indsamlet 202 kilo. Og vi finder alt. Dåser, barnestole, bleer, cigaretpakker, plastik. Alt simpelthen. Selv store kølebokse, som dem man ser i supermarkedet, har vi fundet, forklarer Katja Sjelle.

Farligt affald Ægteparret har indsamlet skrald i årevis. Men i forbindelse med coronakrisen og flere gåture i naturen gik det op for dem, hvor slemt det stod til.

Derfor besluttede de sig for at oprette Facebook-gruppen »NATUR-ligvis. Vi samler affald op for Danmarks natur!«, hvor de begyndte at dele deres fund.

Og her er ikke tale om småting.

"Det er jo ligefrem farligt. Så for nylig tænkte vi: Nu må vi gøre noget."

- Katja Sjelle - Katja Sjelle - Vi har samlet omkring et halvt ton affald, før vi overhovedet begyndte at tælle det. Og folk smider de mest vanvittige ting, fortæller Katja Sjelle og peger på, at hun sammen med sin mand blandt andet har fundet olie­tønder, plastikvinduer og saltsyredunke. Nogle stadig med indhold i.

- Det er jo ligefrem farligt. Så for nylig tænkte vi: Nu må vi gøre noget. Vi må forsøge at være rollemodeller. Så når folk ser os gå og samle skrald, smider de forhåbentlig ikke affald fra sig, uddyber hun.

Campingplads er glad De mange kilo affald samler ægteparret op i og omkring Skælskør. Udstyret med plastikposer og gribetænger har de således blandt andet ryddet langs Kobæk og Egerup Strand - helt op til Korsør Skov.

Men de store mængder skrald kan være svære at bære i affaldsposer alene. Derfor har Katja og Flemming Sjelle i dag fået doneret en vogn af Skælskør Nor Camping.

Den lokale campingplads er nemlig glad for den forskel, ægteparret gør. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det fortæller ejer af Skælskør Nor Camping, Carsten Jensen, som derfor også har foræret de to skraldeindsamlere et weekendophold i én af campingpladsens hytter.

- Nu har jeg fulgt dem, og det er jo imponerende, det de gør. Derfor tænkte jeg først, at jeg ville sponsorere noget til dem per indsamlede kilo affald,men det er så endt med at blive et weekendophold, fortæller campingpladsejeren, som håber, at et ophold i én af hytterne kan være til gavn for trætte ben.

Ekstra motivation Foruden skrald i kilovis giver affaldsindsamlingen nemlig også ægteparret fra Skælskør en masse kilometer i benene. De går ofte lange ture for at indsamle skraldet og stopper ikke, før det er væk.

- Det er sjældent, at man ser nogen, der giver så meget af dem selv for at gøre noget godt for andre. Og tænk, at nogen har så meget overskud. De går jo ud i hele områder og samler ind, konstaterer en tydeligt imponeret Carsten Jensen.

Men de rene omgivelser kommer også campingpladsen og dens gæster til gavn. Skælskær Nor Camping ligger blandt andet i nærheden af Kobæk Strand, hvor ægteparret har samlet affald.

"Jeg tænker ofte på vores børnebørn og på, hvordan verden ser ud, når de vokser op, hvis hele verden drukner i affald."

- Katja Sjelle - Katja Sjelle Og de er langt fra færdige endnu. At der bliver sat pris på deres indsats, giver nemlig blot ekstra brænde på bålet, fortæller Katja Sjelle.

- Er der bare to, der giver tommelfingeren op, når man går der med sin gribetang, så bliver man ved i en time mere. Det giver bare lige den der ekstra motivation, forklarer hun.

Indsats virker Anerkendelsen er dog ikke den eneste motivation. Skrald som plastikposer og glasflasker kan nemlig ligge i naturen i helt op til henholdsvis 500 og 1.000.000 år, før det bliver nedbrudt.

Og indtil da ligger det og forurener naturen.

- Vi har en datter på 26, så jeg tænker ofte på vores børnebørn og på, hvordan verden ser ud, når de vokser op, hvis hele verden drukner i affald, siger Katja Sjelle, der dog oplever, at hende og Flemming Sjelles skraldeindsamling faktisk gør en forskel.

- Vi kan se de steder, hvor vi har samlet op, at det forbliver pænt, selv om vi ikke er forbi der i lang tid. Så det ser ud til at virke, fortæller hun.

- Og vi synes jo bare, at det er fedt. Vi er altid glade, når vi kommer hjem. Man gør jo en forskel, slår Katja Sjelle fast.