Det rumænske ægtepar havde ifølge politiet haft en uoverensstemmelse med husets øvrige beboere, der her ses stående ved huset, efter at være flygtet ud af det grundet røgen fra branden i kælderen. Foto: Helge Wedel

Ægtepar nægter brandstiftelse

Et rumænsk ægtepar nægtede sig skyldige i brandstiftelse i kælderen på villaen på Remisevej 33 i Korsør mandag, da de tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør med tolk ved Retten i Næstved sigtet for forsætlig ildspåsættelse.

Det oplyser anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lise Møller Frandsen til Sjællandske Dommeren besluttede at fængsle den 40-årige mand til den 17. februar, mens anholdelsen af den 37-årige kvinde blev opretholdt i tre gange 24 timer for nærmere at klarlægge hendes rolle i branden. Anklageren kan ikke oplyse yderligere, da dørene blev lukket ved grundlovsforhøret. Branden blev anmeldt klokken 11.53, og ægteparret anholdt på Storebæltsvej klokken 12.17.

Politiet har tidligere oplyst, at der forud for branden i ægteparrets kælderlejlighed havde været nogle uoverensstemmelser med husets øvrige beboere, som Sjællandske så ved brandstedet. De bestod af en mor, hendes yngre søn og dennes lillesøster.

Ejet af skrotfirma

Ifølge tingbogen har ejendommen på Remissevej siden januar 2018 været ejet af skrotvirksomheden HJM A/S, der i Korsør mest er kendt for at være tvangslukket på Korsør Havn af politikerne. En beslutning byrådet dog endnu mangler at gøre endelig.