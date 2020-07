Ægteparret Karsten og Karina Kupiec skal nu forsøge at vænne sig til at arbejde og natten og sove om dagen. Samtidig håber de på, at der igen kommer gang i festerne rundt omkring, så de atter kan komme ud på de skrå brædder i forsamlingshusene og spille glad dansemusik. Foto: KIM BRANDT

Ægtepar må arbejde om natten: Der er ingen tid til søvn

Ægteparret Karsten og Karina Kupiec kendes bedst som det musikalske ægtepar, der spiller glad dansemusik til festlige lejligheder - og som ofte kan høres på dansktoppen. Men når de ikke optræder, så skal det »almindelige« arbejde også passes. Og det skal fremover ske om natten.

Slagelse - 20. juli 2020

Er det muligt at vende sin døgnrytme helt om, så man sover om dagen - og er vågen om natten?

»Ja«, vil de fleste nok svare, men kun for en stund. Og det er bestemt ikke nemt. Men for ægteparret Karsten og Karina Kupiec er det nu langsomt ved at blive en realitet.

- Jeg har endnu ikke sovet, fortæller Karsten, da vi mødes torsdag eftermiddag klokken 14 i privaten ved Skørpinge.

Han mødte ind på sit nye arbejde onsdag klokken 21.40 og fik fri torsdag morgen klokken 6.50. Sådan er vagtplanen fire dage om ugen, hvorefter han har fri fredag, lørdag og søndag.

- Jeg har stadig svært ved at sove om dagen - især, når solen skinner som nu, indrømmer han - efterfulgt af et diskret gab.

Arbejder i døgndrift For en måneds tid siden begyndte han - efter eget udsagn som »savfører« - hos firmaet Palsgaard A/S i Slagelse, der producerer spær til huse.

Med en fortid som selvstændig tømrer lå jobbet lige for.

- Vi har styrtende travlt i øjeblikket, så derfor arbejdes der nærmest i døgndrift, fortæller han.

Karina har i mange år arbejdet i en børnehave, hvor arbejdstiden var mere »normal«. Dette job er nu opsagt, og hun begynder på søndag et helt nyt job på ACV (Autisme Center Vestsjælland), hvor arbejdstiden også er om natten. Vagten hedder 22.45 - 7.15.

- Jeg er meget spændt på, hvordan det skal gå, men jeg har heldigvis et rigtig godt sovehjerte, smiler hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Karsten og Karina Kupiecs nye CD, som bærer titlen »Uskyldighedens vinger«.



Jobskiftet sker blandt andet, fordi parret gerne vil bruge mere tid sammen - tid, hvor de vel at mærke begge er vågne.

Samtidig passer døgnrytmen også godt til parrets helt store og fælles passion - musikken.

Karsten har i over 40 år spillet til fester som solo-musiker, og der kan et job let trække ud:

- Tit bliver klokken både tre og fire om morgenen, før festen er helt slut, siger han.

Og nu, hvor parret er begyndt at optræde som duo med Karina som sangerinde, passer den omvendte døgnrytme egentlig meget godt.

Mange aflyste spillejobs På grund af corona-krisen har alle fester dog været aflyst de sidste fire måneder.

- Vi har vel mistet mellem 15-20 jobs, fortæller ægteparret, som ikke har modtaget nogen former for kompensation fra regeringens hjælpepakker.

Til gengæld har de brugt en stor del af tiden på at indspille en ny CD, som netop er kommet på gaden.

To numre er originale, mens resten er cover-versioner.

En af sangene er »Uskyldighedens Vinger«, som avisen tidligere har omtalt - en sang, som også blev spillet på Dansktoppen.

Sangen er nogle år gammel, men den har skærpet lysten for at lave flere originale sange - blandt andet »Blomsten«, som også er på den nye CD.

- Vi går lidt og rumsterer med tanken om at lave en CD udelukkende med egne numre, fortæller Karsten.

Og det er der god mulighed for i hjemmet, hvor parret også har indrettet et større lydstudie.

Har bliver nye ideer og arrangementer afprøvet og finpudset, før de på et tidspunkt ender på en CD.

Parret glæder sig over, at det så småt igen er blevet muligt at komme ud at spille.

- Dog er der mange, som stadig er forvirrede over, hvad man må og ikke må. Men vi kan mærke, at folk virkelig har lyst til at komme ud og »svinge træbenet« igen. Og har vi mulighed for det, leverer vi gerne musikken, siger Karsten og Karina samstemmende.