Ægtepar er ægte James Bond-fans: Har set alle 25 film

Helle og Ole Christensen mødte hinanden, da de var henholdsvis 16 og 18 år. I dag har de dannet par i 41 år og set samtlige 25 James Bond-film. Den seneste - »No Time To Die« - så de på premieredagen i går, torsdag, i Panorama Slagelse. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Premieren på den nyeste James Bond-film »No Time To Die« blev torsdag fejret med champagne og smoking i Panorama Slagelse. Helle og Ole Christensen var med - og dermed har parret set alle 25 film med Agent 007.

Slagelse - 01. oktober 2021 kl. 10:21 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det første udkom i 1962. Det samme år, som 59-årige Ole Christensen fra Slagelse kom til verden. Men selv om hans kone, 57-årige Helle Christensen, først blev født to år senere, har parret i dag set samtlige 25 James Bond-film. De fleste endda på det store biograflærred.

Mindst én gang, som de selv siger.

Torsdag, da den nyeste i rækken havde premiere under titlen »No Time To Die«, var derfor ikke anderledes. Her var parret, der har været sammen i 41 år, mødt op i Panorama Slagelse.

Premieren blev her fejret med ansatte i smoking og champagne til gæsterne. Heriblandt altså Ole og Helle Christensen, der i den grad glædede sig:

Første tur siden nedlukning - James Bond-filmene har bare noget. Det har de altså. Der går eventyr-fortælling og spænding i den. Og lidt kærlighed også, selvfølgelig, siger Ole Christensen, da han torsdag sipper champagne med sin ægtefælle forud for filmen. Artiklen fortsætter efter billedet...

20-årige Alfred Thomsen stod klar til at skænke champagne til alle biografens gæster, da Panorama Slagelse havde premiere på den nyeste James Bond-film. Foto: Anders Ole Olsen

Da parret besøgte Panorama Slagelse torsdag i forbindelse med premieren, var det første gang, de besøgte en biograf siden landets nedlukning marts sidste år.

James Bond-film skal nemlig ses i biografen, mener parret.

- Vi har selvfølgelig ikke set de ældste film i biografen, det var vi for unge til, selv om man ikke skulle tro det, griner Helle Christensen, der mener, at både lyd, billede og stemningen er bedre i en biografsal end hjemme i sofaen.

Ole Christensen er enig.

Ingen forstyrrelser - Det giver jo altid noget specielt at sidde i en biografsal. Og når man er i biografen, så er man i biografen. Så ringer telefonen ikke, der er ikke nogen, der SMS'er, og du skal ikke lige sidde på din PC samtidig med, forklarer han.

Biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade, er således glad for endelig at kunne fremvise store internationale film, som ellers har været udskudt og aflyst på grund af coronapandemien. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kristoffer Gade (th.), der er biografchef i Panorama Slagelse, var ikke selv iført smoking til premieren på James Bond torsdag. Glæden over - endelig - at kunne vise den store internationale film var dog ikke til at tage fejl af. Foto: Anders Ole Olsen

»No Time To Die« skulle oprindeligt have haft biografpremiere i april 2020, senere hen november og siden da april 2021. De mange udskydelser skyldes coronapandemien.

I det hele taget har biografer i lang tid nu lidt under udskudte premierefilm. For selv når landet har været åbnet, har det været svært at få internationale film på lærredet.

- Man har været bange for på verdensplan, at man ikke har kunne få filmene ud i nok biografer, forklarer Kristoffer Gade, der kalder torsdagens premiere på James Bond for »en festdag«.

»Back on track« - Vi begynder at få flere og flere film fra udlandet, og det her er ligesom det store kvalitetsstempel for at nu - nu - kommer filmene: Hvis James Bond-filmen kan komme - så er der ikke rigtigt noget, der ikke kan komme.

- Vi er »back on track«, siger biografchefen for Panorama Slagelse.

- Det har været et par hårde og specielle år. Men at stå her og se, at der begynder at komme mennesker igen, det er fantastisk. Det er en dejlig følelse, fastslår han.

Ifølge Kristoffer Gade går der lang tid, før de nye James Bond-film bliver taget af plakaten.

Årets næste store film bliver den danske opfølger til publikumssuccesen fra 2012 »Hvidstengruppen 2: De efterladte« samt den nyeste Spider-Man-film »No Way Home«, vurderer han.

- Det kan sagtens nå at blive et rigtig godt biograf-år, siger Kristoffer Gade.