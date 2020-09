Sidste år var det ti år siden, Danmark indførte den officielle flagdag, og i Slagelse Kommune er veteraner blevet hædret den 5. september siden 2012. Men det sker ikke i år. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Årlig flagdag for veteraner er aflyst: - Det er aldrig sket før Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årlig flagdag for veteraner er aflyst: - Det er aldrig sket før

For første gang nogensinde må Slagelse Kommune aflyse den årlige flagdag for Danmarks udsendte. Dagen er ellers vigtig, siger kommunens veterankoordinator, der er »rigtig ked af« aflysningen.

Slagelse - 04. september 2020 kl. 08:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når flaget hejses og blafrer i vinden, sker det for at ære dem, der har sat livet på spil. Og for at mindes de, der har mistet det.

Men sådan bliver det ikke i år i Slagelse Kommune.

Lørdag den 5. september skulle kommunens i alt cirka 850 veteraner ellers anerkendes for deres indsats, når den officielle flagdag for Danmarks udsendte fejres.

Men på grund af coronavirus og for få tilmeldninger kan det lokale arrangement for første gang nogensinde ikke afholdes som planlagt.

Det oplyser Slagelse Kommunes veterankoordinator Heidi Anita Stentoft, der kalder det »ærgerligt«:

- Det er aldrig sket før. Så det gør mig rigtig ked af det. Men det giver i år desværre ikke mening at afholde, forklarer hun til Sjællandske.

Kun én tilmeldt På grund af coronavirus og restriktioner mod større forsamlinger samt på opfordring af Forsvarsministeriet blev det tidligere på året besluttet kun at invitere de personer, der har været udsendt på missioner rundt om i verden det seneste år.

Men ud af de 38 invitererede veteraner har kun én tilmeldt sig til det, der skulle have været et mindre arrangement på Slagelse Rådhus med blandt andet tale fra borgmesteren, oplyser Heidi Anita Stenstoft. Artiklen fortsætter efter billedet...

Normalt plejer flagdagen for Danmarks udsendte at blive markeret med en stor, offentlig fejring. Foto: Thomas Olsen



- Det var meningen, at det skulle afholdes som en mindre begivenhed. Men ikke helt så lille, fortæller veterankoordinatoren, der »set i bagklogskabens lys« kunne have inviteret samtlige veteraner ud fra et »først til mølle«-princip, så forsamlingsforbuddet ikke blev overskredet.

- Men vi valgte at følge Forsvarsministeriets anbefalinger, forklarer hun.

Flagdag er vigtig Den officielle flagdag blev indført i 2009, og i Slagelse Kommune afholdt man flagdagen første gang i 2012.

Ifølge Heidi Anita Stenstoft er dagen vigtig for at vise respekt for både veteraner og deres pårørende.

"I Danmark har vi jo nogle udsendte hele tiden. Og mange kommer hjem med ar på sjælen."

- Heidi Anita Stenstoft, veterankoordinator - Heidi Anita Stenstoft, veterankoordinator - Det handler om at vise anerkendelse. Og så er det samtidig en dag, hvor man møder andre, der har stået i den samme situation som én selv. Så både veteraner og pårørende skaber et vigtigt netværk, fortæller hun.

Men dagen er også til for at synliggøre veteranernes indsats over for offentligheden, som måske ikke kender eller har kendt til nogen, der har været udsendt.

- Men i Danmark har vi jo nogle udsendte hele tiden. Og mange kommer hjem med ar på sjælen, siger Heidi Anita Stenstoft.

»Et slags skulderklap« Arrene på sjælen kan ifølge veterankoordinatoren komme af traumatiske oplevelser. Men også af det kulturchok, der møder soldaterne under en udsendelse.

- Og selv når de ikke bliver bombet på, er de i seks måneder i et konstant alarmberedskab. Det er slet ikke til at forklare, hvad det gør ved et menneske, hvis man ikke har prøvet det. Så de har oplevet noget, de ikke kan forklare os andre, fortæller Heidi Anita Stenstoft.

- Men på flagdagen får de alligevel muligheden for et slags skulderklap for det, de har været igennem, uddyber veterankoordinatoren.

Skulderklappet må Slagelses veteraner imidlertid nøjes med at få på mail. Her har de modtaget et elektronisk brev med indtalte taler som erstatning for det fysiske arrangement.

Derudover afholdes ifølge Heidi Anita Stenstoft et »lille og lukket arrangement« ved Gardehusarregimentet.

- Vi hejser flag og lægger kranse. Det tager ti minutter, og så er det overstået, forklarer veterankoordinatoren, der »håber på en flagdag til næste år«:

- Indtil da handler det om at sige til vores veteraner: Flagdagen er aflyst. Men vi anerkender jer stadig, slår Heidi Anita Stenstoft fast.