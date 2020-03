Årets største event i Skælskør aflyses

- Vi har rigtig svært ved at se, at vi om to måneder får mulighed for at samle femten tusinde mennesker i Skælskør, ligesom vi ikke forventer, at gæster, i lige så stor udstrækning som normalt, tør deltage i så stort et arrangement. Det vil betyde, at vi påtager os en økonomisk risiko, som vi ikke ønsker, siger Pia Kimer Jacobsen på vegne af styregruppen, der beklager beslutningen.