Fra kåringen af "Årets kunstner" er det her, fra venstre, udvalgsformand Jørgen Andersen (S) med kunstværket, kunstneren Lise Blicher Christensen og formand for Grafisk Støtteforening, Asger Falkenberg. Privatfoto

Årets kunstner maler efter flere blodpropper

Grafisk Støtteforening har kåret Lise Blicher Christensen som årets kunstner. For 12 år siden var hun syg, men nu maler hun lystigt videre.

Slagelse - 14. september 2021 kl. 10:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

I weekenden kunne Grafisk Støtteforening ved Det gamle Trykkeri i Slagelse igen kåre årets kunstner, og det blev maleren Lise Blicher Christensen, hvis maleri med skovmotiv de frivillige i trykkeriet har lavet kunsttryk af.

- Den blå farve drillede voldsomt i starten, hvor jeg sloges med den gule. Men I gav ikke op, og det er et fantastisk flot stykke arbejde, I har tryllet frem, lød det blandt andet fra Lise Blicher Christensen, da hun takkede for kåringen. Her takkede hun også venner og familie for opbakning, og tilføjede:

- Jeg vil også lige takke min mentor, kunstmaler Connie Hansen. For da jeg mistede mange af mine færdigheder af blodpropper i hjernen for 12 år siden, gav hun mig håbet og troen på, at jeg stadig kunne male. Jeg er så taknemmelig for at have bevaret de kunstneriske evner, og jeg vil fremover male lystigt videre med denne dag gemt i mit hjerte.

Det var formanden for kommunes kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Andersen (S), der afslørede »Årets Kunstner 2021«.

- Dejligt at se og føle, at vi igen er på vej til en normal hverdag. Efter en lang, hudfattig tid kan vi igen mødes. Give hånd eller et varmt knus. Ikke mindst dejligt at Grafisk Støtteforening igen kan vælge »Årets Kunstner«, og ikke mindst fejre det ved en festdag som i dag. I har i Grafisk Støtteforening skabt en dejlig tradition ved at vælge årets lokale kunstner og efterfølgende håndtrykt værket som årets udvalgte kunstværk.

Glæden ved naturen - I år har Grafisk Støtteforening udvalgt dig, Lise Blicher. Lise, dine billeder afspejler din glæde ved naturen. Skoven med dens mange dyr, blomster og årstidens farvespil. Betragteren indfanges af dine intense og farvesmukke dyre- og naturbilleder. Naturen træder frem foran vores øjne. Hvad vi ser, er et vagtsomt dyr. Skovens smukkeste lige nu. Hvad fornemmer dyret, jægeren eller andre dyr. Måske dig og mig på travetur på skovstien?. Du skriver dig i dag ind som »Årets kunstner« i en snart 20-årig perlerække af spændende og talentfulde lokale kunstnere, som Grafisk Støtteforening har valgt. Og det er så fortjent, sagde Jørgen Andersen

Formanden for Grafisk Støtteforening, Asger Falkenberg, takkede Jørgen Andersen for hans interesse for Det gamle Trykkeri og for kommunens støtte, ligesom han takkede Lise Blicher Christensen for hendes engagement i projektet.

Hun udstiller flere af sine værker i Det gamle Trykkeri på Sct. Michaels Nat fredag 24. september, og alle medlemmer af Grafisk Støtteforening kan hente et eksemplar af kunsttrykket lørdag 6. november sammen med en kalender for 2022.

Jubilæums-reception Onsdag 22. september fejrer Det gamle Trykkeri 20-års jubilæum. Det er klokken 14, hvor alle gæster kan få et trykt eksemplar af et billede med motiv fra Nytorv - og høre borgmester John Dyrby Paulsen (S) holde jubilæumstale.