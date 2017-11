Årets fisker 19-årige Thor Gjermandsen har også fisket i Korsør Nor, som der er udsigt til fra bopælen i Norbrinken i Korsør. Fødebyen har han ingen planer har om at flytte fra. Foto: Helge Wedel

Årets fisker kan være ret søvnig

Slagelse - 28. november 2017 Af Helge Wedel

Søvndrukken er det rette ord, da 19-årige Thor Gjermandsen i Korsør besvarer opkaldet fra Sjællandske mandag ved 08.30-tiden.

- Ja, jeg lå og sov, men du kan komme klokken 10, siger Thor Gjermandsen, da overtegnede har ønsket ham tillykke med titlen som årets fisker. Prisen er netop uddelt på fiskeriskolen i Thyborøn, hvor han den 31. august i år færdiggjorde den godt to år lange uddannelse som fisker. Det er undervisere på skolen og skippere på de kuttere, som eleverne sejler med, der indstiller kandidater til årets fisker, som udløser 6000 i kontanter og et ur fra 3F.

»Stort smil og imødekommenhed over for alle han møder på sin vej. Altid glad, sjov og fuld af godt humør. En skøn ung fyr som er god at have med ombord.« lyder det blandt beskrivelserne af Thor Gjermandsen, der er født og opvokset i Korsør med skolegang på Baggesenskolen.

- Han sover stadig, siger hans far Søren Nielsen, da han klokken 10 åbner døren til lejligheden i Norbrinken.

Kort efter er sønnen kommet i tøjet. Lidt som når han er på havet flere uger i træk, hvor søvn også er kendetegnet ved afbrydelser.

- Jamen, da sover du måske to-tre timer, inden du så arbejder igen. Men efter 14 dage på havet har du så også fri i 14 dage, forklarer Thor Gjermandsen, der ikke fisker lige i øjeblikket, men kom sent i seng som følge af besøg hos nogle venner.

At være fisker er både barskt og spændende. Thor Gjermandsen, hvis efternavn han har efter sin mor, har allerede oplevet, at kutterens skipper måtte sy en flænge i hans hånd. Også en skulder, der gik af led, har han fået sat på plads af en skipper. For man sejler ikke bare lige i land, når man er på havet i flere uger.

- Skal du have din egen store kutter?

- Nej, det skal jeg altså ikke, men jeg skal snart have mig en ny hyre, for det er rigtig spændende at fiske - naturligvis især, når man får de store fangster, siger Thor Gjermandsen. Han har indtil nu ikke haft svært ved at få arbejde på fiskekuttere. Titlen årets fisker gør det næppe vanskeligere.