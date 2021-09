Thomas Bilenberg, der driver Bilenberg El-Teknik ApS, har vundet årets håndværker af tre omgange. Denne gang kunne han forlade bygningen med hele to priser i kategorien enkeltmandsvirksomheder. Foto: Mathias Skov Jepsen

Årets bedste håndværkere kåret

En gang om året kårer Håndværker.dk - Danmarks største håndværker-søgeportal - årets bedste håndværkere. Begivenheden finder sted i fem byer landet over. Tirsdag var turen kommet til Slagelse, hvor Region Sjællands vindere blev offentliggjort. Blandt vinderne er også en række lokale virksomheder.

Slagelse - 22. september 2021

Tirsdag var det fjerde gang, at Håndværker.dk - Danmarks største håndværker-søgeportal - kårede årets bedste håndværkere.

I går var turen kommet til, at vinderne fra Region Sjælland skulle kåres.

Det skete på Trafikcenter Alle i Slagelse.

Her blev der delt priser ud i kategorierne enkeltmandsvirksomhed, virksomheder med to til fem ansatte og slutteligt virksomheder på over seks ansatte.

Arrangementet, der afholdes én gang om året, forsøger at komme så tæt på håndværkerne så muligt. Derfor er kåringen forankret lokalt i fem byer, fortæller Thorsten Olsen, der er marketingdirektør for søgeportalen, til Sjællandske.

- Nu er det endelig slut med corona, så kan vi komme ud igen og fejre det gode håndværk. Og det er godt at komme ud lokalt, fordi så er vi på hjemmebane hos dem, det handler om. Her kan håndværkerne komme i deres arbejdstøj, og så møder vi dem i den verden, der er deres, fortæller Thorsten Olsen.

Blandt vinderne var der også en række lokale virksomheder, der løb med sejren. Både BC Haveservice og Korsør Murerforening samt de to enkeltmandsvirksomheder Storr's Multiservice og Bilenberg El-Teknik.

Tre sejre i hus Ved overrækkelsen tirsdag eftermiddag kunne konferencier Felix Smith læse Thomas Bilenbergs navn op to gange.

Den kørende el-installatør vandt både prisen for årets bedste elektriker samt årets bedste varmepumpeinstallatør i kategorien enkeltmandsvirksomhed.

Ifølge Thomas Bilenberg, er det en pris, der er til at tage og føle på.

- Det er rart at vide, at ens kunder er trygge ved det arbejde, man udfører. Det skaber forhåbentlig grobund for, at firmaets navn spreder sig, fortæller Thomas Bilenberg, der har drevet Bilenberg El-Teknik ApS alene siden opstarten i 2008.

Prisen er i mellemtiden ikke ukendt for den selvstændige el-installatør og håndværker.

- Det er tredje gang, at jeg vinder prisen. Det er jeg meget taknemlig for, det betyder, at man gør noget rigtigt, afslutter Thomas Bilenberg.

Boligejerne bestemmer Kåringen baserer sig på boligejernes vurderinger på Håndværker.dk.

Her har man som boligejer mulighed for at søge på forskellige håndværkere og give dem anbefalinger baseret på deres arbejde og service.

- Kåringen tager udelukkende afsæt i boligejernes bedømmelser, siger Thorsten Olsen. Artiklen fortsætter under billedet...

Thorsten Olsen, marketingdirektør for Håndværker.dk, bød velkommen til de mange fremmødte. Han glædede sig over, at arrangement igen kunne afholdes fysisk efter, at det sidste år blev afviklet digitalt som følge af coronapandemien.

Vinderne, som løber med prisen, er de håndværkere, der samlet har det bedste gennemsnit og samtidig får flest anbefalinger.

Ifølge Thorsten Olsen giver det god mening at lade boligejerne beslutte, hvem der vinder.

- Vi samler alle håndværkere på vores portal via deres CVR-nummer. På den måde er der mulighed for at skabe kontakt mellem boligejer og den rigtige håndværker. Det skulle gerne tilbyde en mere sikker vej for boligejerne, når de har et byggeprojekt, som skal klares, siger han.

Branchens brodne kar Den sikre vej kan der være brug for, oplyser Thorsten Olsen.

Han forklarer, at Håndværker.dk tidligere har lavet en række undersøgelser på, hvordan det ser ud med boligejernes tillid til håndværkere.

Og de sidste par gange har undersøgelserne vist, at 64 procent af boligejerne er usikre på at anskaffe sig en håndværker af den ene eller anden årsag.

- Det kan blandt andet hænge sammen med, at der er forskellige fjernsynsprogrammer, der udstiller de brodne kar i branchen. Derfor er det vigtigt, at der kommer spot på den gode historie om de dygtige og stabile håndværkere, slutter Thorsten Olsen.