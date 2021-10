Marénco Bakery i Odense var indstillet af Bernadett Szabó (th.) og vandt i kategorien Årets Læreplads. Foto: Per Christensen

Årets Lærepladser kåret

I går, onsdag, blev Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads fundet ved prisfesten på ZBC i Slagelse. De lokale vindere går videre i den landsdækkende konkurrence, der afvikles til november.

Slagelse - 07. oktober 2021 kl. 15:16 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

I går blev de lokale vindere af Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads kåret ved ZBC's awardfest i Food Hall på Bredahlsgade.

Vinderen ved den lokale kåring af Årets Læreplads var Marénco Bakery fra Odense mens Kageriget i Holsted løb med sejren i kategorien Årets Innovative Læreplads.

Bernadett Szabó, der er konditorelev i Marénco Bakery og elev på ZBC i Ringsted, er glad for, at ejer af Marence Bakery, Peter Kofoed, anerkendes for hans interesse for eleverne.

- Min mester, Peter, fortjener virkelig prisen, han gør det så godt, og det er virkelig et godt sted at være. Jeg indstillede virksomheden til prisen, fordi jeg har store ambitioner, og jeg bliver altid støttet. Og så er det et meget kreativt sted, hvor jeg får det udstyr, de råvarer og den viden, som jeg har brug for, siger hun.

Kampagnen Årets Læreplads tillader elever på landets erhvervsuddannelser at indstille deres læreplads til at deltage i konkurrencen om at blive udnævnt til Årets Læreplads eller Årets Innovative Læreplads.

Gik fra elevplads til chefstilling Mette Cæcilia Markmann-Eriksen startede med at indstille sin læreplads Kageriget i Holsted. Men da hun i maj var udlært, blev hun efterfølgende udnævnt til chefkonditor for samme foretagende.

- Med prisen kan kunderne se, at vi er en god arbejdsplads, og at vi giver plads til vores elever.Jeg indstillede Kageriget fordi, de virkelig har betydet meget for mig de sidste 4,5 år, hvor jeg har arbejdet der. Det er på grund af dem, at jeg står her i dag, forklarer hun under dagens overrækkelse.

Kageriget var også indstillet i kategorien Årets Læreplads, da Mette Cæcilia Markmann-Eriksens lærling havde indstillet virksomheden.





Artiklen fortsætter under billedet...

Kageriget i Holsted løb med sejren i kategorien Årets Innovative Læreplads. Det var Mette Cæcilia Markmann-Eriksen (mf.), der havde indstillet virksomheden. Foto: Per Christensen

Det er den lokale erhvervsskole, som tager imod indstillingerne og kårer de lokale vindere. De to vinder fra gårsdagens prisoverrækkelse går videre til den landsdækkende konkurrence, hvor de nationale vindere kåres den 2. november 2021.

Med til overrækkelsen på ZBC i går var alle de elever, som havde indstillet deres læreplads til prisen samt de indstillede virksomheder. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med ZBC's elever indenfor kokke-, tjener- og konditoruddannelserne.