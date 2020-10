Se billedserie Vestsjællands Teaterkreds blev årets modtager af Slagelse Kommunes Kulturpris. Foto: Solveig Hansen

Årets Kulturpris gik til Vestsjællands Teaterkreds

Slagelse - 05. oktober 2020 kl. 17:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Alt det bedste inden for turnerende teater. Det er essensen af Slagelse Teater ifølge formand for Vestsjællands Teaterkreds, Flemming Pedersen.

Og tilsyneladende står han ikke alene med den holdning, for i 2019 løste 12.000 mænd, kvinder og børn billet til en forestilling på teateret i Herrestræde, hvor både Snedronningen, Robin Hood, Cirkeline og De tre musketerer enten har været eller snart kommer på besøg.

- Det er vigtigt at mødes i mørket til en god kulturel oplevelse, siger Flemming Pedersen, der nærmest har kultur som en del af sit dna.

Tidligere har han blandt andet været kulturchef i Slagelse Kommune og siden 2014 formand for Vestsjællands Teaterkreds. Og netop i sin egenskab af sidstnævnte måtte han lørdag selv på scenen.

Ikke for at performe som skuespiller men for, sammen med sin bestyrelse, at modtage Slagelse Kommunes Kulturpris på 25.000 kroner og en flot buket blomster.

- Vi klarer os selv, og vi får ikke en krone i kommunalt tilskud, fortæller Flemming Pedersen bag kulissen efter overrækkelsen i Slagelse Musikhus.

En overrækkelse, der foregik i kølvandet på den årlige auktion til fordel for Støt Brysterne i forbindelse med Lyserød Lørdag.

- Det er naturligvis et stort skulderklap, som vi er glade for, og nu må vi finde ud af, hvordan vi bedst bruger pengene, siger Flemming Pedersen.

Prisen blev overrakt af henholdsvis Jørgen Andersen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune, Jack Wesselhoff, som repræsentant for Sydbank samt Trelleborg Fonden samt Carsten Lysdal, redaktør på Sjællandske Medier i Slagelse.

Alle tre har de målt og vejet de indkomne indstillinger til prisen, der i sidste ende faldt ud til fordel for Vestsjællands Teaterkreds.

- Jeg glæder mig over, at vi i Slagelse Kommune har så flot et teater med en fantastisk bestyrelse, der sørger for så mange dejlige oplevelser i teateret, lød det blandt andet i en indstilling af teaterkredsen, som har over 1.500 medlemmer, og som har eksisteret siden 1963.

40.000 blev det derimod til i kroner og ører til Kræftens Bekæmpelse på en Lyserød Lørdag. Penge fra både lokalforeningens bod på Nytorv, fra Bilbyen Slagelse, og fra auktionen i Slagelse Musikhus, hvor Helle Madsen på vegne af Business Slagelse samt auktionarius Jan Pedersen på sædvanlig hyggelig og humoristisk vis lod hammeren falde 48 gange svarende til antallet af gavmilde donationer fra mange af byens erhvervsdrivende samt kunstnere.

Musikhuset var kommet ind i billedet som en erstatning for Nytorv på grund af et gældende forsamlingsforbud på udendørs forsamlinger på over 50.

- Der var ingen, der frøs, og alle blev til auktionen var slut, og vi er meget tilfredse med dagens resultat, lyder det fra Helle Madsen dagen derpå.