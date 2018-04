Årets Helge bliver en »Helgeinde«

»Årets Helge« er opkaldt efter bysbarnet og musikeren Helge Arildsø, som i 2014 pludselig døde midt i sit idealistiske arbejde for at fremme unge lovende folkemusikere i Danmark. Efter Helges død valgte hans enke Anne Arildsø at donere den hyre, han ikke nåede at få udbetalt som booker på årets Skagenfestival til en fond, som hvert år skal finde et nyt ungt folkemusiktalent. Præmien er ikke en pengepræmie, men muligheden for at spille på nogle af de største folkspillesteder i Danmark, herunder Skagen, Tønder, Strib, Slagelse, Korsør og Præstø.