Årelang kommunal brøler ved idrætshal afsløret

Den ene afdeling i kommunen troede, at den anden gjorde noget, så der skete intet i årevis med ødelagt rådne borde og bænke, som ellers mange er gået forbi.

Slagelse - 10. juni 2021 kl. 05:56 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Forfaldet er nemt at få øje på. Også ødelæggelserne. Ifølge Karen Hansen fra Vemmelev har de nedslidte og ødelagte borde og bænke stået ved Vemmelevhallen i flere år. Et sted hvor ellers både borgere og kommunalt ansatte ofte kommer forbi. Byrådsmedlem Anders Nielsen (S) er også kontaktet, så han var forleden forbi Vemmelevhallen for at se, om det virkelig kunne være så slemt.

Ked af det - Jeg blev faktisk ked af det syn, som mødte mig. Det ser ud til, at råd og ælde igennem mange år har ødelagt sættene, og det undrer mig såre, at der ikke er nogen, som har taget sig af det for længst. Det er simpelthen bare for ringe. »Vi« - hvem det så end er - kan ikke være det bekendt overfor Vemmelevs borgere, siger Anders Nielsen.

Han tilføjer, at nogle af sættene var i rimelig stand, men at de er så beskidte med grønlig algevækst, at man ville få det på sit tøj, hvis man satte sig på bænkene.

Fladt ned - Vi lægger os fladt ned. Forklaringen er, at to af vores afdelinger gensidigt troede, at borde og bænkene ved Vemmelev-hallen var den andens ansvar, og så skete der ikke noget, siger Rune Overlade til Sjællandske, Han er ejendomschef i center for kommunale ejendomme.

Han forklarer, at de to afdelinger er ejendomsservice og kultur og fritid.

- Vi gør alt for at undgå uhensigtsmæssige grænser mellem vores afdelinger, men her er altså et eksempel på, at det alligevel kan gå galt, siger Rune Overlade.

Glad for reaktioner Han er glad for, når borgerne reagerer og påpeger mangler og fejl ved kommunens ejendomme og arealer, og han minder om »giv et praj« på kommunens hjemmeside, hvor man kan skrive, hvis man ser, at noget trænger til en kærlig hånd eller er gået i stykker.

Rune Overlade understreger, at reparationerne og nye borde/bænke nu er sat i værk ved Vemmelev-hallen.