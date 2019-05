»Åbent hus« skal skaffe flere lærepladser

Se billedserie På ZBC i Slagelse fik elever i går besøg af virksomheder til åbent hus. Her konkurrerede de deltagende elever om at lave det bedste projekt og fik muligheden for at vise deres færdigheder frem for - forhåbentlig - fremtidige lærepladser. Foto: Fleur Sativa

Slagelse - 03. maj 2019 kl. 09:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færdigheder indenfor forskellige faggrupper skulle torsdag eftermiddag stå sin prøve og stilles til skue på ZBC i Slagelse, hvor cirka 300 elever fra samtlige uddannelser under grundforløb et og to samledes til åbent hus og konkurrerede om at lave det bedste projekt.

Men her handlede det ikke kun om at vinde et diplom eller titlen som »talentvinder« - også muligheden for at få en læreplads stod nemlig på spil, da særligt virksomheder var inviteret. Noget, der normalt er elevens eget ansvar at finde, forklarer uddannelseschef Michael Bang Dyrehave.

- Men til sådan et arrangement her får virksomhederne mulighed for at stå ansigt til ansigt med eleverne og se resultatet af deres projekter. Det har utrolig stor værdi for begge parter, og derfor er vi så glade for at kunne holde åbent hus på denne måde, forklarer han.

Ifølge Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministieriet er der nemlig over 500 virksomheder i Slagelse Kommune, der er godkendt til at tage elever i lære. Men i øjeblikket er der kun offentliggjort et enkelt stillingsopslag.

Derfor handlede dagen torsdag særligt om at få skabt kontakt mellem elever og virksomheder. Også selvom konkurrencen om at lave det bedste projekt fyldte meget.

To elever indenfor hver faggruppe kunne nemlig slutte dagen af med at kalde sig selv for »talentvinder« og kvalificere sig til næste års skolemesterskaber, der kan ende med at give en plads til DM i Skills.

- Men det betyder ikke, at dagen skal ses som en konkurrence mellem eleverne. For det handler ikke om, at der er nogen, der skal være »den bedste«. Det handler om, at hver enkelt skal have et produkt, som de kan vise frem, fortæller uddannelseschef Michael Bang Dyrehave om konkurrencen under åbent hus-arrangementet.

Og på fire timer havde eleverne fra ZBC da også hver et projekt klar, som de kunne vise frem til forældre, søskende og de fremmødte virksomheder. En succes, vurderer uddannelseschefen:

- Så på den måde har vi ingen tabere, men kun vindere, forklarer Michael Bang Dyrehave.

I løbet af dagen konkurrerede eleverne imidlertid individuelt og imod sine holdkammerater indenfor de forskellige faggrupper. Noget, der er atypisk i forhold til, hvordan de fleste normalt arbejder. Under uddannelserne på ZBC er de fleste opgaver nemlig udformet som projektarbejde.

- Og det mener jeg også er den rigtige arbejdsform, da det er sådan, de fleste vil komme ud og arbejde i virkeligheden, siger uddannelseschef Michael Bang Dyrehave.

- Men hvis vi skal gøre dem klar til for eksempel DM i Skills, må vi vise dem, hvordan det er til de her konkurrencer, uddyber han.

Under DM og VM i Skills konkurrerer elever fra landets erhvervsuddannelser nemlig på samme måde individuelt og imod hinanden. Derudover bliver der frem mod DM i Skills afholdt udtagelseskonkurrencer i form af skolemesterskaber og dernæst regionale mesterskaber, hvorefter DM-finalisterne bliver fundet.

Men allerede ved skolemesterskaberne er det svært at finde deltagere, fortæller uddannelseschef Michael Bang Dyrehave. Det skyldes ifølge ham, at virksomheder ikke som udgangspunkt tænker, at det er en god idé, at lærlinge bruger tid på at konkurrere:

- Men nu får vi to, der på forhånd bliver kvalificeret til at deltage (til skolemesterskaberne, red.). På den måde kan de tage ud og fortælle det til deres mester, som så forhåbentlig vil kunne se - også fremadrettet -, at »OK, det her er nok faktisk en god idé«, siger Michael Bang Dyrehave.

Ifølge uddannelseschefen blev der på dagen lavet mindst ti aftaler mellem elever og virksomheder om en læreplads.