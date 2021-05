A-kasseleder i 3F Storebælt fritstillet

Hvad er mere passende end her på arbejdernes internationale kampdag den 1. maj at bringe en personalenyhed fra fagforeningen 3F Storebælt og 3F Slagelse, der som bekendt organiserer mange af førnævnte arbejdere?

- Der er ikke noget dramatik. Vi er gode venner. Det er korrekt, at jeg er fritstillet og beholder min løn. Hvorfor jeg er fritstillet med løn, kan jeg ikke svare på, siger Tony Bomholdt Rasmussen, der også er kredsformand for Socialdemokratiet. Han tilføjer, at han så småt går i gang med jobbet i Slagelse før den 1. september, men at der også bliver fundet tid til havearbejde og golfspil i fritstillingsperioden.