92 kilometer på 12 timer men glemte saltbalancen

- Jeg tænkte, at 24 timer nok var i overkanten, men at 12 timer måtte være muligt, siger Lasse Freisleben, der arbejder som pædagog i SFO på Baggesenskolen. Her har han oplevet børn med cancer, så han kontaktede Børnecancerfonden for at høre, om han måtte samle penge ind ved, at familie, venner, kolleger, firmaer m.fl donerede et fast beløb for hver kilometer, han nåede at tilbagelægge på de 12 timer.