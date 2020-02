Først holdt den 88-årige bilist stille så længe i Føtex-krydset, at et vidne måtte spørge, om hun var ok. Hun svarede, at hun blot havde svært ved at se det røde lys skifte til grønt... krydset er ikke lysreguleret! Efterfølgende kørte hun ind i to biler på parkeringspladsen ved Føtex. Politiet lod hende køre videre. Foto: Helge Wedel

88-årig bilist holdt for rødt i kryds uden lysregulering

En kvindelig 88-årig bilist i en lille, grå personbil udviste mandag kort før kl. 16.30 i centrum af Korsør en så usikker kørende adfærd, at vidner tilkaldte politiet. Ifølge øjenvidner, som Sjællandske har talt med, påkørte den 88-årige kvinde to biler på parkeringspladsen ved Føtex, mens hun meget usikkert forsøgte at parkere i en parkeringsbås.

