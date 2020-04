Artiklen: 83-årig grovsmed klar til at banke to røvere

83-årig grovsmed klar til at banke to røvere

Offer for hjemmerøveri af et Rolex ur var på vagt og klar til at banke røverne, men de angreb ham bagfra og brugte peberspray.

Sjællandske får skærtorsdag i klare og skarpe vendinger beskrivelsen i telefonen fra den 83-årige mand med bopæl på Skytteengen i Skælskør, som dagen før om onsdagen ved 12.20-tiden blev udsat for et hjemmerøveri i sit bryggers.

- Jeg var på vagt og mistænksom, så jeg var klar til at banke dem. Jeg er tidligere grovsmed, så de to splejse kunne jeg sagtens have ordnet, men de angreb mig bagfra og sprøjtede peberspray i hovedet på mig, hvor især mit højre øje blev ramt.

