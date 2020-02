Ole Eklund med sin seneste bog »Kunstkritikere og Festoriginaler«, som kan købes hos boghandleren eller på forlaget kahrius.dk. for 249 kroner. Foto: Kim Brandt

82-årig forfatter med glimt i øjet

Selv om han efterhånden har skrevet en del bøger, er Ole Eklund nok ikke så kendt for sine bøger. Og det er der flere grunde til, fortæller den 82-årige forfatter:

- Jeg er ikke så god til at lave reklame for mig selv. Og så kan jeg slet ikke finde ud af det der med computere og internettet, indrømmer han.

Mere kendt er Ole Eklund nok for sin tid som festmusiker, hvor han i en menneskealder har spillet musik i alle mulige og umulige sammenhænge i Slagelse og omegn.

Han har for længst lagt trommestikkerne og el-klaveret på hylden, da forskellige sygdomme og gigt i fingrene har plaget ham de senere år.

I stedet har han kastet sig over at skrive - blandt andet om sine mange oplevelser som festmusiker.

»Suppe, steg, is - og øretæver. En spillemands erindringer« så dagens lys i 1999 - og den kom i 2. udgave i 2003. I forordet hedder det blandt andet:

»Den reviderede udgave skyldes resultatet af tidligere kollegaers kritik af nævnte selvbiografiske bog. Dog har jeg i den nye udgave fastholdt mit uforskammede image. Ud fra den betragtning, at en spade bør kaldes en spade.

- Du skal vide, at når jeg skriver, så er det altid med et glimt i øjet.

Avisen får også et eksemplar af den helt nye bog »Kunstkritikere og Festoriginaler«.

I foromtalen af bogen hedder det blandt andet: »Titlen dækker over en yderst fornøjelig beretning om den midaldrende kunstkritiker Olfert Petersen og hans nærmeste omgangskreds af festoriginaler«.

Som bekendt har Kirke Stillinge for nylig fået sit eget kunstgalleri - »Møller i Mejeriet« - og Ole Eklund bor få hundrede meter fra galleriet.

- Jeg kan vældig godt li' Finn (Møller, red.), men jeg har et problem med moderne kunst. Tre streger og en prik: Pris 18.000 kroner. Det er jo kejserens nye klæder, mener Ole, som i bogen har ladet sig inspirere af sine omgivelser og oplevelser, men også - med egne ord - »smurt lidt tykt på«.

- Helt sikkert. Meningen er, at læserne skal prøve at glemme alle de forfærdelige historier, som dagligt serveres i TV-avisen - og i stedet få et godt, gammeldags grin, smiler den 82-årige forfatter.