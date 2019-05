Se billedserie Arbejdet starter mandag morgen bagved de to herrer på billedet her - og det betyder ingen gennemkørsel med biler. Gående og cyklister kan dog stadig passere. Foto: KIM BRANDT

8000 daglige bilister påvirkes af kommende vejarbejde

Slagelse - 10. maj 2019 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede søndag aften bliver en del af Valbyvej i Slagelse totalt spærret for al biltrafik - i første omgang i et par uger. Vejen bliver spærret fra Kierulffsvej til indkørslen til Netto - omkring 100 meter.

- Det vil fortsat være muligt at passere for gående og cyklister, men ikke for biler, siger anlægsingeniør Niels Müller fra SK-forsyning.

Han har i den sidste uges tid været ude at besøge de steder, som bliver direkte berørt af vejarbejdet - det er blandt andet Fakta, HK og Netto.

- Vi har selvfølgelig ingen interesse i at genere nogen, når vi udskifter rør i jorden, og vi vil gøre meget for, at det sker så gnidningsfrit som muligt, siger han til Sjællandske.

For ikke så længe siden stod han i spidsen for et lignende projekt på Skælskørvej, som var spærret i over et halvt år.

- Det er samme type opgave, vi har her på Valbyvej, siger han og henviser til udskiftning af både fjernvarmerør og kloakker.

De eksisterende fjernvarmerør er både for små og for gamle - og det samme gælder kloakrørene.

For begge type rør gælder, at de nu bliver større og dermed mere effektive.

For kloakkernes vedkommende tager man også højde for prognoserne om en større mængde regnvand i fremtiden.

Desværre er det ikke muligt at skifte de forskellige typer rør samtidig. Det skyldes, at fjernvarmerørene ligger i halvanden meters dybde, mens kloakkerne ligger omkring fem meter nede.

- Det vil være praktisk umuligt at komme til for arbejderne, så derfor er vi nødt til at tage hver type rør for sig, siger han - velvidende, at mange borgere vil undre sig over, at man ikke laver begge dele samtidig, når man alligevel skal grave.