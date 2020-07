80-årig: - Vi krammer altså også

Se billedserie Foto: Arne Svendsen

Slagelse - 10. juli 2020

2. juli blev det igen muligt at aflægge besøg inde på kommunens plejecentre. Det glæder blandt andre 80-årige Birthe Overgaard, der er beboer på Hjemmet ved Noret i Skælskør.

- Det er bare rigtig dejligt igen at kunne få besøg inde i sin egen lejlighed. Min søn Tommy, også kaldet Buller, har da også allerede været her et par gange på besøg fra København, og jeg har også haft besøg af min datter, der bor på Samsø, siger Birthe Overgaard, der sidder i kørestol.

Hidtil har hun kun måttet have besøg af familien i plejehjemmets festsal, hvor der har været plads til to familier ad gangen med god afstand.

- Det har været lidt stift. Nu kan jeg få besøg inde i min lejlighed, hvor vi kan sidde og drikke kaffe og hygge os. Og vi krammer altså også, selv om vi nok ikke må. Vi er en kærlig familie, siger Birthe Overgaard, der kommer fra København, hvor hun i sine aktive arbejdsår var bogbinder i et mindre firma.

Familien har et sommerhus ved Drøsselbjerg, og det er årsagen til, at hun er kommet på plejehjem i Skælskør.

For Birthe Overgaard har det indimellem været noget ensomt under corona-restriktionerne, selv om der er blevet kommunikeret med familien via blandt andet facetime, samtidig med at personalet har gjort en ekstra indsats for at holde humøret oppe hos de 29 ældre på stedet.

- Heldigvis har vi ikke haft nogle smittede her på stedet, men vi har også passet meget på fra personalets side. Ikke blot med at spritte af og holde afstand men også med at undgå at tage steder hen i vores fritid, hvor der kunne være risiko for smitte, som vi så kunne tage med på arbejde. Så rigtig mange har brugt »Bilka to go« når de skulle handle, for ikke at skulle ind i butikken, fortæller daglig leder Gitte Thustrup.