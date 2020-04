79-årige Bente Müller viser her et hjemmelavet mundbind, som på grund af coronavirus flere steder er ved at slippe op. Det kommer handicappede, som er en særlig udsat gruppe, til gode. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: 79-årige Bente syr mundbind for at sikre særligt udsat gruppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

79-årige Bente syr mundbind for at sikre særligt udsat gruppe

Ud af engangsunderlag syr 79-årige Bente Müller fra Slagelse mundbind, som på grund af coronavirus flere steder er ved at slippe op. Det kommer handicappede, som er en særlig udsat gruppe, til gode.

Slagelse - 06. april 2020 kl. 17:38 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kommer jo ikke rigtigt ud ellers i øjeblikket. Og når jeg så har så god mulighed for at sidde og sy, som jeg har lige nu, så kan jeg lige så godt sy noget, der hjælper andre.

Sådan lyder det optimistisk fra 79-årige Bente Müller fra Slagelse, som for tiden har mere end sædvanligt travlt - i hvert fald foran sin symaskine.

Her har hun nemlig besluttet sig for at sy mundbind, som hun donerer til Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. For efter coronavirus har spredt sig til Danmark, er man flere steder ved at løbe tør for de små stofstykker med elastik i, som skal beskytte mod smitte.

Det gælder således også på f.eks. opholdshjem, hvor handicappede hører til i risikogruppen og dermed er særligt udsatte for coronavirus. Det betyder, at de har større risiko for at udvise alvorlige symptomer og måske ende med at dø, hvis de bliver smittet med virussen.

Derfor er det vigtigt, at ansatte bærer mundbind for at undgå smittespredning. Hvis de altså har nogen.

Løbet tør - Det var faktisk min svigerdatter, der arbejder med multihandicappede, som kom og spurgte mig, om jeg ikke kunne sy nogle, fordi de snart ikke havde flere på hendes arbejdsplads. Og så begyndte jeg ellers bare, fortæller Bente Müller.

Mundbindene, som kommer blandt andre Forsorgshjemmet Toften og Autisme Center Vestsjælland til gode, syr pensionisten ud af engangslagner.

Foran symaskinen i Slagelse bliver de således klippet til, syet i kanterne og isat en elastik. Og efter cirka en halv time er ét mundbind klar til brug. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg havde aldrig syet mundbind før. Men nu

går det jo bare derudad, konstaterer Bente Müller.

Foto: Kim Brandt



- Nu har jeg efterhånden fået produceret et lille lager, men jeg syr stadig hver dag. Det tager jo lidt tid, og det skal helst gøres ordentligt, forklarer Bente Müller, som på grund af sin alder selv er særlig udsat for coronavirus.

Vil sy så længe, der er behov For tiden får hun derfor hjælp til blandt andet indkøb og forlader kun sit hjem for at gå korte ture på afstand af andre.

- Og så har jeg min have, men den kan jeg jo alligevel ikke være i hele tiden, siger Bente Müller, som af den grund mener, at tiden foran symaskinen er givet godt ud.

"Jeg blev da lidt forbavset, da jeg først fik opgaven. Det er ikke hver dag, man bliver spurgt, om man vil sy et mundbind."

- Bente Müller - Bente Müller Før hun blev pensioneret, arbejdede Bente Müller nemlig selv indenfor psykiatrien, hvor hun gennem 33 år var pædagog for fysisk og psykisk handicappede.

Derfor kender den 79-årige pensionist alt til, hvordan ansatte indenfor området ofte løber stærkt - og hun kender også alt til, at arbejdet kan være hårdt.

- Og så forestil dig i denne tid. Og hvis man så ovenikøbet ikke har de rigtige redskaber og hjælpemidler, som er nødvendige, påpeger hun.

Så længe, der er behov for ekstra mundbind, vil Bente Müller derfor fortsat - og ganske frivilligt - bruge tiden foran symaskinen, fortæller hun.

- Jeg blev da lidt forbavset, da jeg først fik opgaven. Det er ikke hver dag, man bliver spurgt, om man vil sy et mundbind. Så jeg havde heller aldrig syet ét før. Men nu går det jo bare derudad, fastslår hun.