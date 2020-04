Se billedserie En flytning på Blomstergården har ført til øget risiko for smittespredning, mener beboer. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 79-årig beboer vred: Jeg udsættes for smitte på plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

79-årig beboer vred: Jeg udsættes for smitte på plejecenter

Slagelse - 01. april 2020 kl. 06:41 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pårørende er som hovedregel forment adgang til kommunens plejecentre i denne tid på grund af smittefare. Men 79-årige Jens Larsen, der lider af lungesygdommen KOL, er på den baggrund utilfreds med det, der i disse dage sker omkring hans bolig i afdeling B på Plejecenter Blomstergården.

- Her vader pårørende rundt i forbindelse med at en ældre person skal flytte ind i en tom bolig. Den pågældende har hidtil ligget i afsnittet for aflastningspatienter, men skal nu have en permanent bolig. Den flytning har stået på i et par dage, og den udsætter os andre på gangen for smittefare, siger Jens Larsen, der på grund af sin sygdom vil være i ekstra fare for at dø, hvis han bliver smittet.

Han har protesteret over for ledelsen på stedet, men har fået den besked, at beslutningen om flytningen er truffet på rådhuset.

- For mig at se er det vel et spørgsmål om økonomi, idet det jo koster penge for kommunen at have en tom lejlighed stående. Det kan ikke være rigtigt, at det her skal kunne foregå i denne tid, siger Jens Larsen.

Ældrechef: Der er undtagelser Sjællandske har forelagt hans kritik for ældrechef Charlotte Kaaber, der godt kan forstå, at Jens Larsen reagerer.

- Det er rigtigt, at vi i denne tid så vidt muligt skal undgå besøg på plejecentrene. Vi er dog nødt til at gøre nogle undtagelser, fordi vi har en aftale med Region Sjælland om, at vi løbende skal kunne hjemtage de patienter, som bliver udskrevet fra sygehusene, men som stadig har behov for pleje, siger Charlotte Kaaber.

Nogle af disse patienter skal ind på aflastningspladserne på Blomstergården. Hvilket så igen betyder, at de der hidtil har været placeret her, skal sendes videre til mere permanente boliger på Blomstergården.

- Vi er nødt til at opretholde dette flow, da hospitalerne er pressede. De pårørende er blevet nøje informeret om, at de ikke må tage kontakt til nogle af de øvrige beboere på gangen i forbindelse med flytningen. Men der er da tale om en afvejning af flere forhold i sagen, siger Charlotte Kaaber.

På spørgsmålet om ikke man kunne klare sagen ved at lade personale stå for flytningen, siger Charlotte Kaaber, at det ikke er muligt.

- Personalet skal ikke gå og løfte rundt på beboeres ting, men skal koncentrere sig om at yde den bedst mulige pleje, siger Charlotte Kaaber.

Hendes forklaring får ikke 100 procent forståelse hos Jens Larsen.

- Hun vasker hænder, siger han, og det er ikke hverken bogstaveligt eller rosende ment.