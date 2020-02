Formand for Sørby Esport Mark Kristensen på billedet bliver manden, der skal sørge for at få personer med fysiske og sociale handicaps med i Sørby Esport. Man satser på at få omkring 100 med det første år. Foto: Kim Brandt

785.000 kroner til idrætsforeninger - topscorer er Sørby Esport

Topscorer i Slagelse Kommune er Sørbymagle IF, der får hele 125.000 kroner. Naturligvis til stor glæde for foreningens formand Anders Sørensen.

Han har sendt foreningens ansøgning til avisen, og heraf fremgår det, at der er tale om et projekt, der skal få personer med fysiske og sociale handicaps med i Sørby Esport.

- Sørby Esport har igennem dets levetid haft flere mindre samarbejdsformer med blandt andre autismecenteret, muskelsvind og diverse organisationer, virksomheder med mere, som har et behov for at give deres borgere et indholdsrigt fritidsliv. Hver gang har det været med positiv tilbagevenden om at gøre noget mere sammenhængende, som kunne inkludere disse målgrupper i foreningslivet, hedder det blandt andet i ansøgningen.