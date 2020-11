76-årig kvinde udsat for særdeles frækt tricktyveri

Manden fortalte, at der var hævet 10.000 kroner fra kvindens konto, og at han derfor skulle have hendes kontooplysninger, så han kunne spærre kontoen.

En 76-årig kvinde fra Slagelse blev onsdag eftermiddag ringet op af en mand, som udgav sig for at være fra Nets.

Under samtalen ringede det på døren hos kvinden, og her stod en anden mand, der sagde, at han var fra Nets og var kommet for at hente hendes hævekort.