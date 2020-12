Manden er blevet dømt for trusler efter straffelovens paragraf 266.

76-årig bag hetz og chikane: Nu idømt bøde og fængselsstraf for dødstrussel

Slagelse - 08. december 2020 kl. 20:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

76-årig mand fra Korsør, der nu dømmes for anden gang på to år, slipper for at skulle ruske tremmer, men ikke for endnu et krydderi til generaliebladet.

Således blev manden, der er berygtet for sin flerårige chikane og hetz rettet mod snesevis af korsoranere, forleden dømt for at true med nakkeskud.

Bøde på 1000 kroner Han fik 14 dages betinget fængsel plus en bøde på 1000 kroner. Han modtog dommen.

Den dømte har i årevis svinet folk til, skrevet beskeder fyldt med ukvemsord, været voldelig og sågar været så uterlig, at han i 2019 blev dømt for at krænke en tidligere kioskejers blufærdighed ved at sende hende intime billeder af en lokal kvinde.

Denne gang dømmes han for ved Kongebroen ved Tårnborgvej at have overfuset en forurettet, Benjamin Erichsen fra Stop Spild Lokalt, idet den 76-årige sagde, at han og sønnen ville komme midt om natten og nakkeskyde ham.

Sådan en trussel blev takseret til to ugers fængsel, som udløses, hvis den 76-årige en dag i fremtiden begår noget lignende strafbart.

»Det var rart« Den dømte er ikke just kendt for et blomstrende ordforråd. Snarere det modsatte, hvilket Sjællandske også fik smagt, da avisen kontaktede ham for nylig som optakt til mandagens retsmøde.

- Du kan rende mig i røven. Du er da et dumt svin, lød det med bævende stemme, inden manden blev tavs og få sekunder efter smækkede røret på.

Ifølge Benjamin Erichsen, der såvel i retten som over for politiet har kunnet fremvise så mange svinske beskeder fra manden, at der skal adskillige hænder til at tælle dem, er det godt, at han dømmes.

- Det var rart. Så er der da lidt retfærdighed til. Det kan heller ikke være rigtigt, at han kan te sig sådan, uden at det har konsekvenser, siger Benjamin Erichsen.

