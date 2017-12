75 til juleaften og 600 til julebal.

- Det var en rigtig dejlig aften, selv om vi næsten løb tør for and og manglede et par mandegaver, siger Jimmi Jørgensen, formand for »Korsør holder...sammen«.

1. juledag trak juleballet i Storebæltshallen arrangeret af Café Sirup og »Korsør holder...sammen« omkring 600 deltagere, der kunne danse til livemusik fra »Dandanell and the far out boys«, der gennemførte, selv om forsangeren Michael Dandanell erklærede sig for halvsyg. Måske det også var årsagen til, at lyden ikke var indstillet knivskarpt, så man kunne høre, hvad der blev sunget, men ellers er Storebæltshallen en meget fin ramme for det traditionsrige julebal. Der var stadig 100 gæster tilbage, da ballet lukkede klokken 04.00.